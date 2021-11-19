Вторая ракетка Украины Стаховский вышел в полуфинал турнира во Франции
Украинский теннисист Сергей Стаховский победил словака Норберта Гомбошу в третьем круге турнира ATP во Франции
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч длился 2 часа и 12 минут. Сергей Стаховский семь раз подал на вылет, допустил четыре двойных ошибки и использовал два из десяти брейк-пойнтов.
В рейтинге ATP Сергей Стаховский занимает 233 позицию – это второй лучший показатель среди украинцев. Норберт Гомбоша – 119-й.
Призовой фонд турнирного во Франции составляет 88 520 евро.
ATP Challenger Tour
По, Франция
Третий круг, 19 ноября
Сергей Стаховский (Украина) – Норберт Гомбоша (Словакия) 6:4, 1:6, 7:6 (5)
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