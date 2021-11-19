Вторая ракетка Украины Стаховский вышел в полуфинал турнира во Франции

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Матч длился 2 часа и 12 минут. Сергей Стаховский семь раз подал на вылет, допустил четыре двойных ошибки и использовал два из десяти брейк-пойнтов.



В рейтинге ATP Сергей Стаховский занимает 233 позицию – это второй лучший показатель среди украинцев. Норберт Гомбоша – 119-й.



Призовой фонд турнирного во Франции составляет 88 520 евро.



ATP Challenger Tour



По, Франция



Третий круг, 19 ноября



Сергей Стаховский (Украина) – Норберт Гомбоша (Словакия) 6:4, 1:6, 7:6 (5)

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???? Quarts de finale en simple et demi-finales en double. В partir de 11h30 sur le central. Un Français sur les courts en 3e rotation: ???????? Harold Mayot!



????️ ???????????????????????????????????????????? sur place ou sur https://t.co/QhVs7yz66m #TOPP21 #tousauTOPP pic.twitter.com/U4cPOKTc3F - Teréga Open Pau-Pyrénées (@TeregaOpen) November 19, 2021