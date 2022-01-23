Вторая птица в Киеве: В Украину прибыли еще 80 тонн оружия из США

Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников в twitter.

Он также опубликовал фото спаниеля с самолета и добавил, что груз прибыл "под надежной защитой".

"Вторая птица в Киеве! Более 80 тонн оружия для укрепления обороноспособности Украины от наших друзей из США! И это еще не конец. Груз прибыл под надежной защитой", - написал Резников.

Напомним, 22 января Украина получила первую партию безопасности от Соединенных Штатов Америки , общая стоимость которой составляет $200 млн.

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