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Главная Вторая попытка: марсоход Perseverance снова готовится добыть образец марсианской почвы

Вторая попытка: марсоход Perseverance снова готовится добыть образец марсианской почвы

27 августа, 2021 пятница
23:00
Марсоход Perseverance снова готовится добыть образец марсианского земли

Марсоход NASA Perseverance предпринял первую попытку сбора образцов почвы в начале августа, но она была неудачной

Об этом сообщает NASA .

Марсоход попытается еще раз получить керн с породой. Теперь ученые уверены, что ничего не рассыплется, ведь цель пробозаборника - камень. Научная команда считает, что вероятной причиной неудачи сбора почвы во время первой попытки было то, что он был слишком сыпучий.

После первой неудачи марсоход отправился в местности, которая получила название "Цитадель", чтобы попытаться выполнить свою миссию еще раз.

"Цитадель" - локация, которая расположена на дне кратера Иезерово. Ученые убеждены в том, что эти горные породы не будут столь сыпучими, как те, что использовались во время первой попытки.

Ближайшие несколько дней Perseverance будет пробовать отшлифовать выбранный учеными камень, чтобы понять, стоит ли продолжать операцию по этой горной породой.

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NASA
Марс
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