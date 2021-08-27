Вторая попытка: марсоход Perseverance снова готовится добыть образец марсианской почвы
Марсоход NASA Perseverance предпринял первую попытку сбора образцов почвы в начале августа, но она была неудачной
Об этом сообщает NASA .
Марсоход попытается еще раз получить керн с породой. Теперь ученые уверены, что ничего не рассыплется, ведь цель пробозаборника - камень. Научная команда считает, что вероятной причиной неудачи сбора почвы во время первой попытки было то, что он был слишком сыпучий.
После первой неудачи марсоход отправился в местности, которая получила название "Цитадель", чтобы попытаться выполнить свою миссию еще раз.
"Цитадель" - локация, которая расположена на дне кратера Иезерово. Ученые убеждены в том, что эти горные породы не будут столь сыпучими, как те, что использовались во время первой попытки.
Ближайшие несколько дней Perseverance будет пробовать отшлифовать выбранный учеными камень, чтобы понять, стоит ли продолжать операцию по этой горной породой.
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