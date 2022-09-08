Вторая по величине в мире компания звукозаписи Sony Music Group заявила о выходе из России, - Billboard
Sony Music Group, являющаяся второй по размеру в мире звукозаписывающей компанией, заявила о решении выйти из российского рынка
Об этом сообщает Billboard.
Пресс-служба Sony Music Group сообщила, что компания "приняла решение полностью уйти с российского рынка и передать российскую компанию и местный реестр под местное управление".
"Поскольку война продолжает разрушать гуманитарное влияние на Украину, а санкции против России продолжают усиливаться, мы не можем больше сохранять свое присутствие в России, начиная с сегодняшнего дня", - говорится в заявлении.
Источник, знакомый с решением Sony Music, отметил, что новая российская компания будет независимой и будет представлять только российских артистов.
- 1 августа с российского рынка вышла международная чайная компания Ekaterra . Отмечается, что чаи брендов Lipton, Saito и Brooke Bond перестают производиться в России уже к концу 2022 года, а компания полностью прекратит их продажу и дистрибуцию.
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