Об этом сообщает Billboard.

Пресс-служба Sony Music Group сообщила, что компания "приняла решение полностью уйти с российского рынка и передать российскую компанию и местный реестр под местное управление".

"Поскольку война продолжает разрушать гуманитарное влияние на Украину, а санкции против России продолжают усиливаться, мы не можем больше сохранять свое присутствие в России, начиная с сегодняшнего дня", - говорится в заявлении.

Источник, знакомый с решением Sony Music, отметил, что новая российская компания будет независимой и будет представлять только российских артистов.