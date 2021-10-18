Вторая партия дополнительной военной помощи от США прибыла в Украину

Об этом сообщает сайт Минобороны.



"По состоянию на сегодня осуществляется разгрузка второй партии товаров, поступивших в рамках данного соглашения. Для достижения полной совместимости ВСУ со странами-членами НАТО Кабинетом министров Украины реализована инициативу президента Украины по поставкам медицинского имущества и вооружения с боеприпасами", - сказал уполномоченный управления Медицинских сил ВСУ по вопросам внешнеэкономической деятельности полковник медицинской службы Александр Матийчук.



В Минобороны добавили, что в ближайшее время ожидается поступление третьей партии помощи от правительства США.



"Общая сумма материальных средств от США Украина по результатам договоренностей, достигнутых во время недавнего визита президента Владимира Зеленского в США, составляет $ 60 млн. Она предоставляется дополнительно к ранее согласованному объему в $ 250 млн. В целом, начиная с 2014 года, Украина получила материально-техническую поддержку от США на общую сумму более $ 2 млрд ", - отмечает военное ведомство.



Ранее, в сентябре 2021 года во время визита Зеленского в США было подписано рамочное соглашение по стратегическим основам оборонного партнерства между Минобороны Украины и Пентагоном и соглашение между правительствами Украины и США о проектах в сфере исследований, разработок, испытаний и оценки.

Напомним, первая партия дополнительной военной помощи от США поступила в Украину 10 октября .