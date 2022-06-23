Вторая мировая война завершилась Нюрнбергским трибуналом. В справедливом трибунале должно завершиться и 24 февраля 2022 года, - Зеленский
Россия сделала 24 февраля то же, что нацисты – 22 июня. Тогда с утра вторжение до поражения агрессора прошло 1418 дней. Мы же должны освободить нашу землю и прийти к победе, но скорее
Об этом заявил президент Владимир Зеленский в традиционном видеообращении.
"Это – наша национальная цель, и должны работать на ее реализацию ежедневно. Не только государство, но и каждый гражданин, каждая гражданка – на том уровне, на котором это возможно", — сказал он.
Владимир Зеленский также отметил, что поставка оружия для Украины сможет обеспечить паритет на поле боя, чтобы "остановить эту дьявольскую армаду и подвинуть ее за границы Украины".
"Я благодарен Соединенным Штатам Америки за помощь и в расследовании военных преступлений на территории Украины, — подчеркнул президент Украины. - Благодарен господину Эли Розенбауму за готовность присоединиться к установлению справедливости — он один из американских расследователей, кому удалось разоблачить многих нацистов".
"Наша общая следственная группа должна быть максимально сильной, чтобы никто из российских преступников не избежал наказания. И это будет одним из самых больших в наше время вкладов в защиту международного правопорядка. Так же, как 1 сентября 1939 года и 22 июня 1941 года завершились Нюрнбергским трибуналом, должно завершиться в справедливом трибунале и 24 февраля 2022. Россия должна отвечать за все зло, которое принесла Украине", — сказал Владимир Зеленский.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.36
Покупка 34.36Продажа 35.1
-
EUR
Покупка 35.93Продажа 37.01
- Актуальное
- Важное