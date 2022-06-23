Об этом заявил президент Владимир Зеленский в традиционном видеообращении.

"Это – наша национальная цель, и должны работать на ее реализацию ежедневно. Не только государство, но и каждый гражданин, каждая гражданка – на том уровне, на котором это возможно", — сказал он.

Владимир Зеленский также отметил, что поставка оружия для Украины сможет обеспечить паритет на поле боя, чтобы "остановить эту дьявольскую армаду и подвинуть ее за границы Украины".

"Я благодарен Соединенным Штатам Америки за помощь и в расследовании военных преступлений на территории Украины, — подчеркнул президент Украины. - Благодарен господину Эли Розенбауму за готовность присоединиться к установлению справедливости — он один из американских расследователей, кому удалось разоблачить многих нацистов".

"Наша общая следственная группа должна быть максимально сильной, чтобы никто из российских преступников не избежал наказания. И это будет одним из самых больших в наше время вкладов в защиту международного правопорядка. Так же, как 1 сентября 1939 года и 22 июня 1941 года завершились Нюрнбергским трибуналом, должно завершиться в справедливом трибунале и 24 февраля 2022. Россия должна отвечать за все зло, которое принесла Украине", — сказал Владимир Зеленский.

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