Вторая массовая стрельба в Сербии, восемь погибших. Продолжается поиск убийцы
21-летний злоумышленник из автоматического оружия расстрелял группу людей в сербском городе Младеновац, 8 человек погибли, 13 ранены
Об этом сообщают в RTS .
В городе Младеновац, в 42 км южнее Белграда, произошла стрельба, в результате которой из автоматического оружия убиты 8 человек и 13 ранены. Это вторая массовая стрельба за последние два дня в Сербии.
По предварительной информации, преступник стал стрелять после семейной ссоры. Сначала он стрелял в селе Дубона , а затем также в Малом Орашье и селе Шепшин близ Младеноваца.
Полиция установила блокпосты, продолжается поисковая операция. 21-летнего злоумышленника разыскивают около 600 бойцов спецподразделения. Министр полиции Братислав Гашич заявил, что это был террористический акт.
На злоумышленника объявлен ордер.
Пострадавших во время стрельбы минувшей ночью в Младеноваце доставили в несколько больниц в Белграде и Смедерево , в течение ночи четыре человека скончались.
- 3 мая подросток из седьмого класса школы "Владислав Рыбникар" в Белграде открыл стрельбу из пистолета по охранникам, учительнице и ученикам
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.31
Покупка 37.31Продажа 37.88
-
EUR
Покупка 40.91Продажа 41.83
- Актуальное
- Важное