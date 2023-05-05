Вторая массовая стрельба в Сербии, восемь погибших. Продолжается поиск убийцы

Об этом сообщают в RTS .



В городе Младеновац, в 42 км южнее Белграда, произошла стрельба, в результате которой из автоматического оружия убиты 8 человек и 13 ранены. Это вторая массовая стрельба за последние два дня в Сербии.

По предварительной информации, преступник стал стрелять после семейной ссоры. Сначала он стрелял в селе Дубона , а затем также в Малом Орашье и селе Шепшин близ Младеноваца.

Полиция установила блокпосты, продолжается поисковая операция. 21-летнего злоумышленника разыскивают около 600 бойцов спецподразделения. Министр полиции Братислав Гашич заявил, что это был террористический акт.

На злоумышленника объявлен ордер.



Пострадавших во время стрельбы минувшей ночью в Младеноваце доставили в несколько больниц в Белграде и Смедерево , в течение ночи четыре человека скончались.