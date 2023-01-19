Вторая Конференция по восстановлению Украины состоится в июне в Лондоне
Конференция по вопросам восстановления Украины (URC 2023) состоится в Лондоне 21 и 22 июня и станет продолжением июльской встречи в Лугано.
Об этом говорится на сайте конференции.
Конференция станет продолжением цикла ежегодных мероприятий, последняя из которых была проведена Швейцарией совместно с Украиной в Лугано.
"Предыдущая конференция, которая прошла впервые во время российской агрессии против Украины, положила начало принципам Лугано, которые заложили основу для восстановления Украины и объединили усилия всего мира", - отмечается на сайте.
Организаторы заявляют, что масштаб потребностей в восстановлении Украины требует еще большей мобилизации государств и частного сектора.
"Украина уже предложила инициативы для дальнейшего движения в восстановлении в соответствии с этими принципами и обязательствами, несмотря на обстоятельства войны", - говорится на сайте.
- Напомним, что участники конференции по восстановлению Украины в Лугано по итогам встречи в начале июля утвердили декларацию. Она предусматривает семь принципов процесса обновления Украины.
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