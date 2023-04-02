Вторая группа украинских артиллеристов завершила обучение на САУ АS90 в Британии
Вторая группа украинских военных завершила обучение на самоходных артиллерийских установках АS90 в Великобритании
Видео из учений обнародовало минобороны Британии в twitter.
"Вторая группа украинских новобранцев-артиллеристов завершила обучение на грозной 155-мм САУ АS90. Программа является частью неизменного обязательства Великобритании поддерживать Украину в ее борьбе с Россией", – написали в минобороны Британии.
- 27 марта военнослужащие ВСУ завершили обучение на танках Challenger 2 в Великобритании.
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