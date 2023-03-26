Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир Вторая группа артиллеристов из Украины завершает обучение на 155-мм САУ в Британии

Вторая группа артиллеристов из Украины завершает обучение на 155-мм САУ в Британии

26 мартa, 2023 воскресенье
19:01
Мир

По состоянию на 26 марта вторая группа украинских артиллеристов завершает обучение на 155-мм самоходных артиллерийских установках AS90 в Великобритании

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Более тысячи британских военных принимают участие в программе по тренировке украинских воинов.

"Обучение на AS90 проходит в специализированном заведении под контролем Королевской школы артиллерии и проводится офицерами и солдатами Королевского артиллерийского полка", - пишет пресс-служба.

Сообщается, что Британия стала первой страной, пожертвовавшей Украине западные боевые танки, подарив эскадрон Challenger 2 с бронированными эвакуационно-ремонтными машинами, а также батарею из восьми орудий AS90 в "высокой готовности" и две батареи в "разной степени готовности".

"AS90 – это гибкая, высокоточная современная артиллерийская система, которая обеспечивает бронированную защиту своего экипажа, одновременно позволяя ему поражать цели на большом расстоянии", – отмечают в Министерстве.

Справочно. Гаубица AS90 – британская самоходная артиллерийская установка. Разработана и производилась компанией Vickers Shipbuilding and Engineering.

Установка весит 45 тонн, вооружена пушкой калибра 155 мм и длиной 39 калибров.

Основным пользователем являются сухопутные войска Великобритании. Лицензионное производство башен отлажено в Польше для САУ AHS Krab.

  • 15 января 2023 года правительство Британии сообщило, что в новом пакете военной помощи, кроме танков 14 Challenger 2, Украине передадут 30 самоходных артиллерийских установок AS90.
  • 6 февраля группа украинских военнослужащих прибыла в Великобританию, где будет учиться на самоходной артиллерийской установке AS90.
  • В рамках соглашения со Швецией британская армия получит современные самоходные артиллерийские установки вместо предоставленных Украине - артсистем AS90.
Украина
оружие
военные силы Украины
война с Россией
Военные новости
помощь Украине
Великобритания
оружие для Украины
Читайте также:
Джо Джойс та Крістіан Хаммер (ліворуч)
25 мартa, 2023 суббота
Фьюри выбрал нового соперника после провала переговоров с Усиком
24 мартa, 2023 пятница
Иностранные пограничные службы будут возвращать украинских мужчин, которые незаконно пересекли границу, – ГПСУ
25 мартa, 2023 суббота
Си Цзиньпин отказался от телефонного разговора с Байденом, - Reuters
Киев
+12°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 38.03
    Покупка 38.03
    Продажа 38.79
  • EUR
    Покупка 40.54
    Продажа 41.48
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, воскресенье
26 мартa
20:08
OPINION
Произведение с условным названием "Верхние ворота" стало бы концентрацией отвратительных персонажей
20:00
Интервью
Тимоти Снайдер: Режиму Путина должен прийти конец
19:52
НАТО
Российская ядерная риторика опасна и безответственна, - НАТО
19:45
Обновлено
За день в Херсонской области четверо мужчин подорвались на российских минах
19:30
Эксклюзив
Есть много причин считать, что режиму Путина должен прийти конец, - историк Тимоти Снайдер
19:23
После отмены концерта в Краснодаре Ани Лорак высказалась по поводу "конфликта между Украиной и Россией"
18:49
ЕС введет санкции, если РФ разместит ядерное оружие в Беларуси, – Боррель
18:40
Интервью
Как военный преступник Путин не может подписать мирный договор, - Фейгин
18:35
Ракетные войска и артиллерия ВСУ поразили 3 района сосредоточения врага, станцию радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов, — Генштаб
18:30
Украинские воины ликвидировали российского командира Дмитрия Лисицкого, атаковавшего окруженных в Иловайске, - Бутусов
18:10
В Тульской области РФ взорвался дрон, три человека ранены, местные власти обвинили Украину, — СМИ
18:07
OPINION
Медведев. Сталинские чтения
17:50
Эксклюзив
Путин фактически закапывает российский суверенитет, – историк Тимоти Снайдер
17:48
Байден объявил чрезвычайное положение для Миссисипи из-за повреждений штормом: погибли по меньшей мере 26 человек
17:35
Эксклюзив
Передача министром Лисовым диссертации на экспертизу выглядит признанием, что он ее не читал, - Егорченко.
17:15
Интервью
Путин будет вести войну против Украины так долго, как только сможет - дипломат Брайза
17:14
Сергей Аксенов
Заместитель представителя президента в Крыму рассказал о целях создания оккупантами ЧВК "Конвой"
16:50
Китай считает, что он дипломатически изолирует Тайвань. Это не так
16:45
МИД Украины требует созвать Совбез ООН и предупредить Беларусь о дальновидных последствиях размещения ядерного оружия РФ
16:38
Кулеба поспорил с главой МИД Британии Клеверли на исход футбольного матча между Украиной и Англией
16:22
Зерно из Украины: в Йемен следует балкер с 30 тысячами тонн пшеницы
16:19
За неделю 37 украинцев эвакуировали на лечение за границу
16:10
Сборная Украины впервые в истории получила командное золото ЧЕ по каратэ
16:07
OPINION
Красные линии Китая
15:47
Враг обстрелял ракетами две многоэтажки в Авдеевке
15:39
Во временно оккупированном Старобельске в Луганской области в гражданской больнице создали госпиталь для армии РФ, - сопротивление
15:30
Эксклюзив
Единственным путем к переговорам является победа Украины, - историк Тимоти Снайдер
15:10
Обновлено
Под Одессой во время шторма взорвалась мина
15:06
Промоутер рассказал, кто из претендентов на титул Усика опаснее Фьюри
14:52
Обновлено
Обстрел Россией многоэтажек в Запорожье: количество пострадавших возросло до 34
14:39
В Киеве почтили память детей, погибших в результате российской агрессии
14:26
Ресурсов России хватит на два года такой войны, как сейчас, - ГУР
14:24
Украина - Англия
"Мечтают солдаты в окопах и вся страна": обладатель "Золотого мяча" Беланов дал эмоциональный прогноз на матч Англия - Украина
14:12
В МИД Германии назвали запугиванием размещение ядерного оружия России в Беларуси
14:10
Эксклюзив
Есть опасность, что Запад дает деньги на восстановление Украины одному человеку, - историк Тимоти Снайдер
14:09
Эксклюзив
"Действующая законодательная система работает не в интересах ребенка": экс-уполномоченный президента Украины по правам ребенка Кулеба об изнасиловании девочки в Закарпатье
14:04
OPINION
Прикидывайся дурачком, пока не получится, - пока Путину это удается
13:54
В бою погиб основатель разведывательного подразделения "Бешкетники Сірка" Иван Щеголов
13:54
Россияне будут увольнять работников на временно оккупированных территориях, если те не получили паспорт РФ, - Центр нацсопротивления
13:50
Арсений Яценюк
Решение Путина о размещении ядерного оружия в Беларуси нарушает весь корпус международных договоренностей о его нераспространении, – Арсений Яценюк
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV