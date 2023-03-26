Вторая группа артиллеристов из Украины завершает обучение на 155-мм САУ в Британии
По состоянию на 26 марта вторая группа украинских артиллеристов завершает обучение на 155-мм самоходных артиллерийских установках AS90 в Великобритании
Об этом сообщает Министерство обороны Украины.
Более тысячи британских военных принимают участие в программе по тренировке украинских воинов.
"Обучение на AS90 проходит в специализированном заведении под контролем Королевской школы артиллерии и проводится офицерами и солдатами Королевского артиллерийского полка", - пишет пресс-служба.
Сообщается, что Британия стала первой страной, пожертвовавшей Украине западные боевые танки, подарив эскадрон Challenger 2 с бронированными эвакуационно-ремонтными машинами, а также батарею из восьми орудий AS90 в "высокой готовности" и две батареи в "разной степени готовности".
"AS90 – это гибкая, высокоточная современная артиллерийская система, которая обеспечивает бронированную защиту своего экипажа, одновременно позволяя ему поражать цели на большом расстоянии", – отмечают в Министерстве.
Справочно. Гаубица AS90 – британская самоходная артиллерийская установка. Разработана и производилась компанией Vickers Shipbuilding and Engineering.
Установка весит 45 тонн, вооружена пушкой калибра 155 мм и длиной 39 калибров.
Основным пользователем являются сухопутные войска Великобритании. Лицензионное производство башен отлажено в Польше для САУ AHS Krab.
- 15 января 2023 года правительство Британии сообщило, что в новом пакете военной помощи, кроме танков 14 Challenger 2, Украине передадут 30 самоходных артиллерийских установок AS90.
- 6 февраля группа украинских военнослужащих прибыла в Великобританию, где будет учиться на самоходной артиллерийской установке AS90.
- В рамках соглашения со Швецией британская армия получит современные самоходные артиллерийские установки вместо предоставленных Украине - артсистем AS90.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.03
Покупка 38.03Продажа 38.79
-
EUR
Покупка 40.54Продажа 41.48
- Актуальное
- Важное