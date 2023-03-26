Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Более тысячи британских военных принимают участие в программе по тренировке украинских воинов.

"Обучение на AS90 проходит в специализированном заведении под контролем Королевской школы артиллерии и проводится офицерами и солдатами Королевского артиллерийского полка", - пишет пресс-служба.

Сообщается, что Британия стала первой страной, пожертвовавшей Украине западные боевые танки, подарив эскадрон Challenger 2 с бронированными эвакуационно-ремонтными машинами, а также батарею из восьми орудий AS90 в "высокой готовности" и две батареи в "разной степени готовности".

"AS90 – это гибкая, высокоточная современная артиллерийская система, которая обеспечивает бронированную защиту своего экипажа, одновременно позволяя ему поражать цели на большом расстоянии", – отмечают в Министерстве.

Справочно. Гаубица AS90 – британская самоходная артиллерийская установка. Разработана и производилась компанией Vickers Shipbuilding and Engineering.

Установка весит 45 тонн, вооружена пушкой калибра 155 мм и длиной 39 калибров.

Основным пользователем являются сухопутные войска Великобритании. Лицензионное производство башен отлажено в Польше для САУ AHS Krab.