"Вторая армия мира": в сети появились фото "современной" амуниции российских оккупантов

Фотографиями поделился официальный Facebook-аккаунт 93-й ОМБр "Холодный Яр".



"Так выглядит амуниция "второй армии мира". Технологии и инновации российских армейцев впечатляют", - прокомментировали наши военные.



Украинцы в соцсетях отмечают, что амуниция лучше подошла бы для Второй мировой войны и шутят, что где-то еще лежат противогазы для лошадей.

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