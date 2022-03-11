"Вторая армия мира": в сети появились фото "современной" амуниции российских оккупантов
93 Отдельная Механизированная Бригада "Холодный Яр" показала, как выглядит амуниция российских оккупантов
Фотографиями поделился официальный Facebook-аккаунт 93-й ОМБр "Холодный Яр".
"Так выглядит амуниция "второй армии мира". Технологии и инновации российских армейцев впечатляют", - прокомментировали наши военные.
Украинцы в соцсетях отмечают, что амуниция лучше подошла бы для Второй мировой войны и шутят, что где-то еще лежат противогазы для лошадей.
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