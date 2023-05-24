ВТО переходит на новый календарь: сегодня вопрос рассмотрит Архиерейский собор
Архиерейский собор ПЦУ в среду, 24 мая, рассмотрит календарный вопрос и, вероятно, утвердит новый церковный календарь
Об этом сообщили в пресс-службе ВЦУ.
Во время заседания Священного синода во вторник, 23 мая, была одобрена повестка дня Архиерейского собора Православной церкви Украины, которая соберется на заседание сегодня, 24 мая.
"Синод заслушал сообщения Митрополита Киевского и всей Украины Эпифании о календарных вопросах и предложениях по этому поводу, которые после обсуждения были утверждены для рассмотрения Архиерейским собором Православной церкви Украины", – говорится в сообщении.
Как сообщает BBC, предстоятель ВТО митрополит Эпифаний заявил, что вопрос уже решен и с 1 сентября переход будет. Хотя формально после Архиерейского собора переход должен утвердить поместный собор церкви 27 июля 2023 года.
Митрополит Винницкий Симеон перед началом собора в Киеве прокомментировал для ВВС: "Раньше говорили польские (католические) и украинские (православные) праздники, а сегодня говорят украинские и московские праздники. Новый календарь будет украинским, а оставшиеся на старом - немножко на московском ".
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Когда календарную реформу ВТО утвердят, то уже с 1 сентября религиозные праздники будут отмечать по-новому. В частности, Рождество будут праздновать 25 декабря, а не 7 января. Сместятся и другие праздники - Покров (1 октября), Крещение (6 января), Николая (6 декабря) и т.д. Впрочем, вероятнее всего, это не касается Пасхи и других праздников Пасхалии, то есть не неподвижных, а связанных с празднованием Пасхи.
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6 января глава ПЦУ Эпифаний отмечал, что на Священном синоде Православной церкви Украины планируется разрешить перейти на новоюлианский календарь тем приходам, которые решат сделать это полностью. Следовательно, на заседании Синода 2 февраля приходам и монастырям Православной церкви Украины разрешили переходить на новоюлианский календарь и утвердили порядок предоставления благословения на его использование. Во время заседания 2 февраля Синод также принял решение о том, что в мае 2023 года на заседании Архиерейского собора ПЦУ будет обсуждена календарная реформа.
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6 февраля УГКЦ объявила о переходе с 1 сентября 2023 на новый календарь по решению Архиерейского Синода УГКЦ в Украине и опубликовала календарь. А 7 февраля митрополит Евстратий отметил , что "есть все основания для положительного решения" о переходе ПЦУ на новый календарь.
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