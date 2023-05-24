Об этом сообщили в пресс-службе ВЦУ.

Во время заседания Священного синода во вторник, 23 мая, была одобрена повестка дня Архиерейского собора Православной церкви Украины, которая соберется на заседание сегодня, 24 мая.

"Синод заслушал сообщения Митрополита Киевского и всей Украины Эпифании о календарных вопросах и предложениях по этому поводу, которые после обсуждения были утверждены для рассмотрения Архиерейским собором Православной церкви Украины", – говорится в сообщении.

Как сообщает BBC, предстоятель ВТО митрополит Эпифаний заявил, что вопрос уже решен и с 1 сентября переход будет. Хотя формально после Архиерейского собора переход должен утвердить поместный собор церкви 27 июля 2023 года.

Митрополит Винницкий Симеон перед началом собора в Киеве прокомментировал для ВВС: "Раньше говорили польские (католические) и украинские (православные) праздники, а сегодня говорят украинские и московские праздники. Новый календарь будет украинским, а оставшиеся на старом - немножко на московском ".

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Когда календарную реформу ВТО утвердят, то уже с 1 сентября религиозные праздники будут отмечать по-новому. В частности, Рождество будут праздновать 25 декабря, а не 7 января. Сместятся и другие праздники - Покров (1 октября), Крещение (6 января), Николая (6 декабря) и т.д. Впрочем, вероятнее всего, это не касается Пасхи и других праздников Пасхалии, то есть не неподвижных, а связанных с празднованием Пасхи.

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