Об этом информирует глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко .

"Россияне не дают покоя Никопольщине. Всю ночь били по району из тяжелой артиллерии", - пишет глава области.

Сообщается, что российские оккупанты выпустили почти 40 снарядов. Под их прицелом находился и сам Никополь, а также Марганецкая община.

О пострадавших информация не поступала. Масштабы разрушений выясняются.

"В других районах ночью кричала сирена, но обошлось без атак. И на эту минуту спокойно", - добавил Резниченко.

Напомним, в ночь на 29 ноября кафиры атаковали Днепр четырьмя ракетами. В результате обстрелов здания получили серьезные разрушения.

Днем 29 ноября военные РФ снова обстреливали Мировскую общину: пострадала местная жительница, повреждены газопровод и частные дома.

30 ноября войска РФ совершили обстрелы города Никополь и Марганецкой общины, враг использовал почти 30 снарядов РСЗО "Град" и тяжелой артиллерии.

В ночь на 1 декабря россияне били по Днепропетровщине "градами" и тяжелой артиллерией. С вечера до утра были прилеты по Никопольщине.

Днем 1 декабря оккупанты обстреляли Никопольщину. В результате обстрела пострадал мужчина, несколько многоэтажек и линии электропередачи.

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