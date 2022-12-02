Всю ночь оккупанты били по Никопольщине, выпустили 40 снарядов
В ночь на 2 декабря российские захватчики били по Никопольщине Днепропетровской области. Зафиксирован выпуск примерно 40 вражеских снарядов
Об этом информирует глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко .
"Россияне не дают покоя Никопольщине. Всю ночь били по району из тяжелой артиллерии", - пишет глава области.
Сообщается, что российские оккупанты выпустили почти 40 снарядов. Под их прицелом находился и сам Никополь, а также Марганецкая община.
О пострадавших информация не поступала. Масштабы разрушений выясняются.
"В других районах ночью кричала сирена, но обошлось без атак. И на эту минуту спокойно", - добавил Резниченко.
- Напомним, в ночь на 29 ноября кафиры атаковали Днепр четырьмя ракетами. В результате обстрелов здания получили серьезные разрушения.
- Днем 29 ноября военные РФ снова обстреливали Мировскую общину: пострадала местная жительница, повреждены газопровод и частные дома.
- 30 ноября войска РФ совершили обстрелы города Никополь и Марганецкой общины, враг использовал почти 30 снарядов РСЗО "Град" и тяжелой артиллерии.
- В ночь на 1 декабря россияне били по Днепропетровщине "градами" и тяжелой артиллерией. С вечера до утра были прилеты по Никопольщине.
- Днем 1 декабря оккупанты обстреляли Никопольщину. В результате обстрела пострадал мужчина, несколько многоэтажек и линии электропередачи.
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