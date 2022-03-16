Всякая война завершается соглашением. Позиции на переговорах звучат уже более реалистично, - Зеленский о переговорах с РФ

Об этом Зеленский сказал в своем обращении.



По словам Зеленского, нужно время, чтобы решения на переговорах с РФ были в интересах именно Украины.



"Это важно. Сложно, но важно, потому что любая война завершается соглашением. Встречи продолжаются. Как мне докладывают, позиции на переговорах звучат уже реалистичнее. Однако еще необходимо время, чтобы решения были в интересах именно Украины. Это время дают нам наши защитники", - сказал Владимир Зеленский.

16 марта президент Украины Владимир Зеленский пригласил иностранных партнеров-друзей посетить Киев , но предупредил, что здесь может быть опасно.