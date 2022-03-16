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Война с Россией: хроника
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Всякая война завершается соглашением. Позиции на переговорах звучат уже более реалистично, - Зеленский о переговорах с РФ

16 мартa, 2022 среда
02:02
война с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что ситуация на дипломатическом фронте в войне с Россией стала более позитивной

Об этом Зеленский сказал в своем обращении.

По словам Зеленского, нужно время, чтобы решения на переговорах с РФ были в интересах именно Украины.

"Это важно. Сложно, но важно, потому что любая война завершается соглашением. Встречи продолжаются. Как мне докладывают, позиции на переговорах звучат уже реалистичнее. Однако еще необходимо время, чтобы решения были в интересах именно Украины. Это время дают нам наши защитники", - сказал Владимир Зеленский.

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