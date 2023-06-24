Россия – мафиозно-бандитская страна. Именно "понятиями" руководствуется и Путин и его свита. Началась конкуренция за финансовый ресурс на войну между Шойгой и Пригожиным. Пригожина по их шкале ценностей использовали и "бросили как лоха".

Средства на его огромный ЧВК перестали выделять. Сам Пригожин, бывший зэк и бандит, дальше должен быть уничтожен. Бессильный соучастник прошлых преступлений является лишним. Он принимает единственное, возможное по "понятиям" решение - нападать.

Пригожин очевидно выглядит умнее своих врагов. Но для нас это такой же орк, как и его подельники с российской власти. Да и оппозиции часто.

Потому нам нельзя расслабляться. Надо побеждать и оградиться от них стеной. Да, из армии, языка и веры.

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Об авторе. Николай Княжицкий, журналист, народный депутат Украины

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