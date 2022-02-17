"Вся Земля сталкивается с опасностями из-за курса РФ": президент Косова обвинила россиян в дестабилизации Балкан через Сербию
Президент Косова Вьоса Османи обвинила Россию, что та использует Сербию для дестабилизации Балканского полуострова
Об этом сообщает Reuters.
"Сегодня Косово, регион, а также весь земной шар, сталкиваются с опасностями, вызванными агрессивным курсом России", - заявила Османи.
Она добавила, что Россия использует "своего традиционного союзника Сербию для дестабилизации ситуации на Балканах".Россия, поддерживающая Сербию в ее разногласиях с Западом, не признает Косово как независимое государство и блокировала его вступление в ООН. Косово надеется наконец присоединиться к НАТО и Европейскому Союзу.
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