"Вся Земля сталкивается с опасностями из-за курса РФ": президент Косова обвинила россиян в дестабилизации Балкан через Сербию

Об этом сообщает Reuters.

"Сегодня Косово, регион, а также весь земной шар, сталкиваются с опасностями, вызванными агрессивным курсом России", - заявила Османи.

Она добавила, что Россия использует "своего традиционного союзника Сербию для дестабилизации ситуации на Балканах".

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Россия, поддерживающая Сербию в ее разногласиях с Западом, не признает Косово как независимое государство и блокировала его вступление в ООН. Косово надеется наконец присоединиться к НАТО и Европейскому Союзу.