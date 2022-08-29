Вся военная среда возмущена делом генерала Кривоноса, - военнослужащий ВСУ Погребиский
Депутат Киевсовета, военнослужащий ВСУ Александр Погребиский отметил, что генерал-майор ВСУ Кривонос был назначен начальником Генштаба Валерием Залужным отвечать за оборону международного аэропорта "Киев"
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Вся военная среда возмущена делом генерал-майора ВСУ Кривоноса. Сама формулировка - за "незаконную оборону" аэропорта "Киев" - сама по себе абсурдна. Под эту формулировку можно подогнать любых военнослужащих сил ТрО, которые в феврале, не дожидаясь приказа ушли защищать Украину", - подчеркнул Погребиский.
Александр Погребиский подчеркнул, что генерал-майор Кривонос законно выполнял функции и обязанности.
"Зачем заниматься этой политической деятельностью во время войны? Тем более против генерала, который внес весомый вклад в оборону города Киева. Кривонос активно критиковал власть и это дело является логической цепочкой", - отметил Погребиский.
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