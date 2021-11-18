Вся власть Зеленского построена на лжи, - "Европейская Солидарность"

Вся власть Зеленского построена на лжи. Президент Зеленский врал украинцам и всему миру, что никакой операции спецслужб по задержанию «вагнеровцев» не было, и никто не срывал арест этих преступников. Эту ложь Зеленского убедительно разоблачили расследователи авторитетной международной организации Bellingcat .



Об этом говорится в заявлении, распространенном "Европейской Солидарностью".

"Материалы Bellingcat свидетельствуют как сам факт возможной существующей государственной измены на высшем уровне украинской власти, так и требуют безотлагательно принимать меры. Соответствующие правоохранительные органы должны срочно приступить к расследованию фактов, изложенных в публикации Bellingcat.

В Bellingcat заявили, что изначально президент Зеленский был в курсе проведения операции спецслужб по задержанию "вагнеровцев" и всех этапов ее проведения. Он знал о деталях сделки, хотя неоднократно публично отрицал, что ему известна такая информация", - говорится в заявлении.

Фракция "Европейской Солидарности" в Верховной Раде требует создания настоящей временной следственной комиссии в Верховной Раде Украины, которая проведет профессиональное и объективное расследование всех обстоятельств срыва спецоперации по задержанию боевиков ППК "Вагнер". Мы призываем представителей всех фракций парламента войти в состав следственной комиссии. Установление истины в этом вопросе – дело государственной важности.