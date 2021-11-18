Вся власть Зеленского построена на лжи, - "Европейская Солидарность"
Материалы Bellingcat свидетельствуют как сам факт возможной существующей государственной измены на высшем уровне украинской власти, так и требуют безотлагательно принимать меры. Соответствующие правоохранительные органы должны срочно приступить к расследованию фактов, изложенных в публикации Bellingcat, считают в партии "Европейская Солидарность"
Вся власть Зеленского построена на лжи. Президент Зеленский врал украинцам и всему миру, что никакой операции спецслужб по задержанию «вагнеровцев» не было, и никто не срывал арест этих преступников. Эту ложь Зеленского убедительно разоблачили расследователи авторитетной международной организации Bellingcat .
Об этом говорится в заявлении, распространенном "Европейской Солидарностью".
"Материалы Bellingcat свидетельствуют как сам факт возможной существующей государственной измены на высшем уровне украинской власти, так и требуют безотлагательно принимать меры. Соответствующие правоохранительные органы должны срочно приступить к расследованию фактов, изложенных в публикации Bellingcat.
В Bellingcat заявили, что изначально президент Зеленский был в курсе проведения операции спецслужб по задержанию "вагнеровцев" и всех этапов ее проведения. Он знал о деталях сделки, хотя неоднократно публично отрицал, что ему известна такая информация", - говорится в заявлении.
Фракция "Европейской Солидарности" в Верховной Раде требует создания настоящей временной следственной комиссии в Верховной Раде Украины, которая проведет профессиональное и объективное расследование всех обстоятельств срыва спецоперации по задержанию боевиков ППК "Вагнер". Мы призываем представителей всех фракций парламента войти в состав следственной комиссии. Установление истины в этом вопросе – дело государственной важности.
- Напомним, 8 сентября издание CNN со ссылкой на заявления трех экс-чиновников украинской военной разведки сообщило , что спецоперация по задержанию "вагнеровцев" в Украине происходила "из ведома Соединенных Штатов".
- CNN опубликовало материал , в котором сообщалось о том, как готовились к спецоперации по задержанию вагнеровцев украинские спецслужбы и чем помогали США.
- Безуглая заявила , что подготовка задержания "вагнеровцев" не была спецоперацией и проводилась без участия других стран.
- Кроме того, по словам Безуглой, парламентская ВСК по "вагнергейту" не будет вызывать Зеленского на заседание из-за его неприкосновенности.
- 14 сентября экс-начальник Главного управления разведки Минобороны Василий Бурба сказал, что заседание ВСК по "вагнергейту" не состоялось, потому что якобы не собрался кворум .
- Народный депутат фракции "Голос" Роман Костенко заявил, что во время заседания временной следственной комиссии ВР, расследующей "Вагнергейт", были озвучены новые факты об оперативных мероприятиях и прозвучали новые фамилии.
- 14 ноября в Bellingcat сообщили, что расследование основывается на интервью с лицами, участвовавшими в операции, огромном количестве задокументированных доказательств (включая аудио, видео и фотографии) и проверке заявлений из открытых источников.
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