Вся Украина остановится: Зеленский призвал 1 октября масштабной минутой молчания почтить память погибших защитников
Президент Украины Владимир Зеленский призвал всех украинцев в воскресенье, 1 октября, в День защитников и защитниц почтить память павших воинов масштабной минутой молчания
Об этом Зеленский написал в facebook .
Отмечается, что в этом году в Украине отмечают День защитников и защитниц в новую дату - 1 октября.
Президент призвал в этот день в 09:00 почтить память погибших воинов масштабной минутой молчания.
"9:00. Воскресенье. 1 октября. Центральные площади и улицы украинских городов. Минута уважения. Минута молчания. Но вечность памяти о наших павших защитниках и защитницах", - написал Зеленский.
"И в это воскресенье впервые вся Украина на минуту остановится, чтобы молчанием почтить подвиг наших людей, погибших, защищая наше государство и украинцев. Пусть это станет нашей новой традицией", - добавил он.
- 14 июля Верховная Рада сменила даты трех праздников. Следовательно, День защитников и защитниц Украины будут отмечать 1 октября, а не 14 октября.
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