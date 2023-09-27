Вся Украина остановится: Зеленский призвал 1 октября масштабной минутой молчания почтить память погибших защитников

Об этом Зеленский написал в facebook .

Отмечается, что в этом году в Украине отмечают День защитников и защитниц в новую дату - 1 октября.

Президент призвал в этот день в 09:00 почтить память погибших воинов масштабной минутой молчания.

"9:00. Воскресенье. 1 октября. Центральные площади и улицы украинских городов. Минута уважения. Минута молчания. Но вечность памяти о наших павших защитниках и защитницах", - написал Зеленский.

"И в это воскресенье впервые вся Украина на минуту остановится, чтобы молчанием почтить подвиг наших людей, погибших, защищая наше государство и украинцев. Пусть это станет нашей новой традицией", - добавил он.