Вся Сумская область - ад: российские войска бомбят города, власти пытаются организовать эвакуацию местных жителей, - глава ОВА

Об этом он написал в Telegram.



"В Ахтырке на Сумщине нет отопления и электроэнергии, также российские войска бомбят Сумы. В принципе, вся Сумская область сейчас – территория ада, которую сокрушительно бомбят российские войска", - отметил Живицкий.



Руководитель ОВА сообщил, что россияне начали бомбить Сумы около 18:00. Ахтырка в Сумской области после обстрелов остается без тепла. Несколько суток власти пытаются организовать эвакуацию населения со всей области, и в частности, из Ахтырки.



"Мы думаем сейчас над тем, как вывезти людей из этого города, потому что через сутки многоквартирные дома превратятся в холодную каменную ловушку без воды, света и электроэнергии", - подчеркнул Живицкий.



Россияне обстреливают также населённые пункты Недригайлов, Боромлю, Бездрик, Лебедин. Живицкий отмечает, что враги "просто уничтожают гражданское население".

Как сообщалось ранее, в Торецке 400 жилых домов, учебные заведения и больницы остались без отопления из-за оккупационных обстрелов газопровода.