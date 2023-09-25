"Вся страна будет парализована в ближайшие три дня": армянская оппозиция объявила об акциях неповиновения
Протестующие в Ереване анонсировали в стране общую акцию неповиновения в ближайшие три дня. Ее начало запланировано на восемь часов утра 25 сентября
Об этом сообщает армянская служба "Радио Свобода".
"Нужно выйти на улицы, поднять уровень неповиновения настолько, что правительство опустится на колени", - заявил депутат оппозиционной фракции "Аястан" Ишхан Сагателян во время митинга, который шестой день подряд проходит на площади Республики в Ереване.
"Мы парализуем город. Вся Армения будет парализована в ближайшие три дня. Опорой власти является только полиция", – заявил во время митинга член Национального комитета Вазген Манукян. При этом он не призвал протестующих к каким-либо действиям, кроме выхода на улицу.
В воскресенье представители армянской оппозиции провели в Ереване очередной митинг. Требованиями участников протеста является отставка премьер-министра Никола Пашиняна из-за событий вокруг Нагорного Карабаха.
Армянская оппозиция обвиняет Никола Пашиняна в измене национальных интересов и неоказании помощи армянам в Карабахе, заявляя об опасности этических чисток в регионе. На акциях протеста также звучит критика Москвы.
Конфликт между Арменией и Азербайджаном
19 сентября министерство обороны Азербайджана объявило о начале "антитеррористических мер локального характера" для восстановления конституционного строя в Карабахе. В МИД Армении заявили, что таким образом Азербайджан производит "этнические чистки".
В центре Еревана начались столкновения протестующих с полицией. По состоянию на утро 20 сентября, по данным Радио Азатутюн, в результате столкновений у здания правительства в Ереване, по предварительным данным, пострадали по меньшей мере 34 человека, из них 16 - сотрудники полиции, 18 - гражданские.
20 сентября власти Нагорного Карабаха сообщили о прекращении огня. Президент Азербайджана заявил, что "все задачи в регионе" были выполнены.
Глава МИД Армении Арарат Мирзоян выступил с заявлением, в котором призвал ООН создать миротворческую миссию в Нагорном Карабахе для обеспечения там стабильности и безопасности.
22 сентября в Азербайджане заявили об амнистии армянским военным Нагорного Карабаха, которые составят оружие.
Президент Франции Эммануэль Макрон 24 сентября выразил "безусловную" поддержку Армении в конфликте с Азербайджаном. Он подчеркнул, что Франция продолжит оказывать поддержку как на гуманитарном, так и на политическом уровне.
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