"Вся страна будет парализована в ближайшие три дня": армянская оппозиция объявила об акциях неповиновения

Об этом сообщает армянская служба "Радио Свобода".

"Нужно выйти на улицы, поднять уровень неповиновения настолько, что правительство опустится на колени", - заявил депутат оппозиционной фракции "Аястан" Ишхан Сагателян во время митинга, который шестой день подряд проходит на площади Республики в Ереване.

"Мы парализуем город. Вся Армения будет парализована в ближайшие три дня. Опорой власти является только полиция", – заявил во время митинга член Национального комитета Вазген Манукян. При этом он не призвал протестующих к каким-либо действиям, кроме выхода на улицу.

В воскресенье представители армянской оппозиции провели в Ереване очередной митинг. Требованиями участников протеста является отставка премьер-министра Никола Пашиняна из-за событий вокруг Нагорного Карабаха.

Армянская оппозиция обвиняет Никола Пашиняна в измене национальных интересов и неоказании помощи армянам в Карабахе, заявляя об опасности этических чисток в регионе. На акциях протеста также звучит критика Москвы.

Конфликт между Арменией и Азербайджаном

19 сентября министерство обороны Азербайджана объявило о начале "антитеррористических мер локального характера" для восстановления конституционного строя в Карабахе. В МИД Армении заявили, что таким образом Азербайджан производит "этнические чистки".

В центре Еревана начались столкновения протестующих с полицией. По состоянию на утро 20 сентября, по данным Радио Азатутюн, в результате столкновений у здания правительства в Ереване, по предварительным данным, пострадали по меньшей мере 34 человека, из них 16 - сотрудники полиции, 18 - гражданские.

20 сентября власти Нагорного Карабаха сообщили о прекращении огня. Президент Азербайджана заявил, что "все задачи в регионе" были выполнены.

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян выступил с заявлением, в котором призвал ООН создать миротворческую миссию в Нагорном Карабахе для обеспечения там стабильности и безопасности.

22 сентября в Азербайджане заявили об амнистии армянским военным Нагорного Карабаха, которые составят оружие.

Президент Франции Эммануэль Макрон 24 сентября выразил "безусловную" поддержку Армении в конфликте с Азербайджаном. Он подчеркнул, что Франция продолжит оказывать поддержку как на гуманитарном, так и на политическом уровне.