Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Поставка оружия Украине - это деликатная тема безопасности. В последние недели активизировалась вся российская машина, вся агентура по всему миру именно по вопросу, как предотвратить поставки оружия. Они ищут людей в правительствах стран НАТО и ЕС, и понимают, что это – главный фактор их предстоящего военного поражения", - заметил Ельченко.

Дипломат также добавил, что на встрече в формате Рамштайн министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что планируются ежемесячные встречи по военной помощи Украине.

"Также договорились о контактах с промышленностью Украины по ремонту, обслуживанию военной техники – это плановая работа надолго", - подчеркнул Ельченко.

Полковник запаса, эксперт центра оборонных стратегий Виктор Кевлюк считает, что Россия является мощным игроком в области гибридных конфликтов и будет использовать и другие рычаги давления на мировое сообщество.

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