Вся российская агентура ищет, как предотвратить поставки оружия в Украину, - дипломат Ельченко
Украинский дипломат, бывший постоянный представитель Украины при ООН (2015–2019 годы) и Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в США (2020–2021 годы) Владимир Ельченко считает, что чем меньше будет информации о получении оружия, тем меньше будет знать Россия
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Поставка оружия Украине - это деликатная тема безопасности. В последние недели активизировалась вся российская машина, вся агентура по всему миру именно по вопросу, как предотвратить поставки оружия. Они ищут людей в правительствах стран НАТО и ЕС, и понимают, что это – главный фактор их предстоящего военного поражения", - заметил Ельченко.
Дипломат также добавил, что на встрече в формате Рамштайн министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что планируются ежемесячные встречи по военной помощи Украине.
"Также договорились о контактах с промышленностью Украины по ремонту, обслуживанию военной техники – это плановая работа надолго", - подчеркнул Ельченко.
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