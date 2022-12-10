Вся Одесса без света. Подключена к питанию только критическая инфраструктура
После вражеских атак одесситы не имеют электроснабжения, к городской питающей сети подключена только критическая инфраструктура
Об этом 10 декабря 2022 года сообщил Одесский городской совет в телеграмме.
Из-за масштаба разрушений, нанесших российские атаки Одесчине, в областном центре к питанию подключена только критическая инфраструктура: бытовые абоненты без света.
По словам городского главы Геннадия Труханова, в Одессе есть водоснабжение и водоотвод. Работают 11 районных котельных и большинство малых, больницы и роддомы имеют электроэнергию и воду. Коммунальные службы работают в круглосуточном режиме.
Также для одесситов доступны все Пункты несокрушимости.
"Специалисты ДТЭК работают для ликвидации повреждений. Ситуация тяжелая, но контролируемая", - отметил Труханов.
- Напомним, подразделения воздушного командования "Юг" сбили 10 из 15 "шахедов", атаковавших Херсонскую, Николаевскую и Одесскую ночью 10 декабря.
- Ранее глава Одесской ОВА Максим Марченко сообщил, что из-за атаки россиян дронами-камикадзе по Одесчине почти во всех районах и общинах области отсутствует электроснабжение.
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