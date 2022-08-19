"Вся країна об'єдналась і відразу люто б'є": Пономарев, Тополя, Горбунов и Хома спели, как Украина уничтожает врагов
Александр Пономарев, Михаил Хома, Тарас Тополя и Юрий Горбунов записали патриотическую песню, посвященную защитникам Украины
Клип на песню можно просмотреть на Youtube.
За первые семь часов после публикации видео собрало 52 тысяч просмотров. Сообщается, что к записи трека присоединились оркестр и хор Заслуженного Академического Ансамбля песни и танца ВСУ под руководством дирижера Дмитрия Антонюка.
Режиссером клипа стал Владимир Шурубура. В видео демонстрируют работу разных подразделений Вооруженных сил Украины и поют об объединении Украины и отпоре врагам.
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