Клип на песню можно просмотреть на Youtube.

За первые семь часов после публикации видео собрало 52 тысяч просмотров. Сообщается, что к записи трека присоединились оркестр и хор Заслуженного Академического Ансамбля песни и танца ВСУ под руководством дирижера Дмитрия Антонюка.

Режиссером клипа стал Владимир Шурубура. В видео демонстрируют работу разных подразделений Вооруженных сил Украины и поют об объединении Украины и отпоре врагам.

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