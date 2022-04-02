Вся Киевская область освобождена от российских оккупантов, - Маляр
Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что Киевщина освобождена от российских войск
Об этом она сообщила в Facebook.
"Ирпень, Буча, Гостомель и вся Киевская область – освобождены от захватчика", – написала Маляр.
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