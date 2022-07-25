Об этом Михаил Подоляк заявил в эфире всеукраинского телемарафона.

"Кто сказал, что украинская армия будет спокойно смотреть на все эти проявления сепаратизма? Привели к нам чиновника с какой-то Тмутаракани, и сказали, что он возглавляет, условно, департамент в Херсонской обладминистрации… В нашей армии к таким людям подход очень прост: этот человек должен обратно поехать в Сызрань в специфическом виде. Очень любят – в черном пакете", – сказал Подоляк.

Он иронически относится к слову "референдум" из уст любого россиянина, поскольку "вся эта лирика не работает", а границы Украины были признаны международным сообществом в 1991 году.

Относительно оккупированного Херсона, Подоляк убежден, что Россия не сможет организовать там псевдореферендум, поскольку в городе "нет даже близко" необходимого количества коллаборантов даже для организационных работ, не говоря о "голосовании".

24 июля в эфире Эспрессо первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский заявил, что россиянам не хватает людей для проведения псевдореферендума.

Разведка Британии считает, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров объявил о расширении географии войны в Украине, чтобы проложить путь к проведению псевдореферендумов на оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей.

23 июля мэр Мелитополя напомнил, что будет при содействии "референдума": "От 10 до 12 лет тюрьмы! С конфискацией".

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