Об этом в эфире Эспрессо сказал эксглавный инженер Чернобыльской АЭС Николай Штейтенберг.

"Держать людей в неопределенном психологическом состоянии – это главная проблема. Потому что станция держится на плечах нескольких сотен сотрудников Запорожской АЭС – операторы, ремонтники, мастера, начальники лабораторий, которые обеспечивают безопасность существующих блоков", – рассказал он.

По его словам, руководство Энергоатома и органы ядерного урегулирования устранились, ссылаясь на отсутствие коммуникаций.

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"Этот коллектив работает сам. Психологически понять ситуацию можно - вы приходите на смену и не знаете, потом ли застанете семью дома. Это те условия, в которых работают операторы, каждое движение которого может вызвать непредсказуемые последствия. Безопасность станции лежит на плечах этих ребят. И нашей общей безопасности. Это нужно понимать", - подытожил Штейтенберг.