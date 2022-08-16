Вся безопасность на территории ЗАЭС лежит на плечах сотрудников, – экс-главный инженер Чернобыльской АЭС Штейнберг
Главная проблема на Запорожской АЭС – то, что оккупанты держат работников станции в неопределенном психологическом состоянии
Об этом в эфире Эспрессо сказал эксглавный инженер Чернобыльской АЭС Николай Штейтенберг.
"Держать людей в неопределенном психологическом состоянии – это главная проблема. Потому что станция держится на плечах нескольких сотен сотрудников Запорожской АЭС – операторы, ремонтники, мастера, начальники лабораторий, которые обеспечивают безопасность существующих блоков", – рассказал он.
По его словам, руководство Энергоатома и органы ядерного урегулирования устранились, ссылаясь на отсутствие коммуникаций.
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"Этот коллектив работает сам. Психологически понять ситуацию можно - вы приходите на смену и не знаете, потом ли застанете семью дома. Это те условия, в которых работают операторы, каждое движение которого может вызвать непредсказуемые последствия. Безопасность станции лежит на плечах этих ребят. И нашей общей безопасности. Это нужно понимать", - подытожил Штейтенберг.
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