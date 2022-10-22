Вся Англия видит Украину-2022 как римейк Англии-1940, которая боролась лицом к лицу с Гитлером, - Пионтковский
Политолог Андрей Пионтковский отметил, что у Украины будет поддержка Великобритании независимо от того, какая партия находится у власти
Об этом он сказал в эфире программы "Студия Запад с Антоном Борковским" на телеканале "Еспресо".
"Самые пламенные друзья Украины, которые были на своих должностях, Борис Джонсон, и Лиз Трасс. И эта политика не изменится, это поддержка всей Англии. Вся Англия видит Украину-2022 как римейк Англии-1940, которая боролась лицом к лицу с Гитлером. Отставка Лиз Трасс принципиально ничего не меняет. Как раз в эти дни министр Великобритании находится в Вашингтоне и вполне понятно, что такой чрезвычайный визит вызван ситуацией с войной", - отметил Пионтковский.
Политолог также добавил, что и Соединенные Штаты Америки, и Великобритания жестко осудили варварские бомбардировки со стороны РФ.
"Поддержка Великобритании как лучшего и ближайшего друга Украины останется неизменной. Мы должны поблагодарить уходящую премьер-министра за тот огромный вклад, который она лично сделала в наработку этой британской политики", - подчеркнул Пионтковский.
- Премьер Британии Лиз Трасс объявила о намерении подать в отставку после 6 недель пребывания в должности
- Глава МИД Дмитрий Кулеба заверил, что перебоев с поддержкой Украины от Британии после отставки премьера Лиз Трасс не будет
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.94
Покупка 39.94Продажа 40.71
-
EUR
Покупка 38.27Продажа 39.37
- Актуальное
- Важное