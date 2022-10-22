Об этом он сказал в эфире программы "Студия Запад с Антоном Борковским" на телеканале "Еспресо".

"Самые пламенные друзья Украины, которые были на своих должностях, Борис Джонсон, и Лиз Трасс. И эта политика не изменится, это поддержка всей Англии. Вся Англия видит Украину-2022 как римейк Англии-1940, которая боролась лицом к лицу с Гитлером. Отставка Лиз Трасс принципиально ничего не меняет. Как раз в эти дни министр Великобритании находится в Вашингтоне и вполне понятно, что такой чрезвычайный визит вызван ситуацией с войной", - отметил Пионтковский.



Политолог также добавил, что и Соединенные Штаты Америки, и Великобритания жестко осудили варварские бомбардировки со стороны РФ.



"Поддержка Великобритании как лучшего и ближайшего друга Украины останется неизменной. Мы должны поблагодарить уходящую премьер-министра за тот огромный вклад, который она лично сделала в наработку этой британской политики", - подчеркнул Пионтковский.

Премьер Британии Лиз Трасс объявила о намерении подать в отставку после 6 недель пребывания в должности

Глава МИД Дмитрий Кулеба заверил, что перебоев с поддержкой Украины от Британии после отставки премьера Лиз Трасс не будет

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb