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OPINION

ВСУ–2022: возрождающийся и закаляющийся огнем войны феникс

Михаил Гончар
6 декабря, 2022 вторник
12:02
Мнение

Воюет Нация, армия – ее вооруженный авангард. Армия – в широком смысле этого слова, то, что называется официально Силы обороны Украины

В этот день будет сказано множество пафосных слов. И это будут правильные слова о единстве армии и народа, тыла и фронта, волонтеров и воинов на передке. Конечно, воюет Нация, армия – ее вооруженный авангард. Армия – в широком смысле этого слова, то, что называется официально Силы обороны Украины.

Но сегодня о Вооруженных Силах, как скелет сил обороны страны, Щит и Меч Нации. Те, кого особенно унижали, кого сокращали, резали, продавали за рубеж – авиация, ПВО, ВМС – сейчас в авангарде обороны страны, демонстрируя чудеса в небе, на земле и в море.

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Теперь у нас каждый день – это день ВСУ, потому что с 2014 года они стоят щитом против российской агрессии.

Теперь у нас каждый день – это день ВСУ, потому что с 2014 года они стоят щитом против российской агрессии. Поднявшись с грязи общественного невнимания и властного пренебрежения, они остановили "русскую весну". Несмотря на рассказы некоторых политиков, что в 2014 году «у нас не было армии» для оправдания бездействия в противодействии оккупации Крыма и, мол, только добровольцы отстояли страну, именно несколько боеспособных формирований ВС вместе с добровольческими батальонами не только остановили продвижение российских проксиз на Донбассе, но и уничтожили НЗФ в июле-августе 2014 года. В 2015 году известный американский военный эксперт Филипп Карбер назвал рейд 95-й бригады под командованием полковника Михаила Забродского "самым большим и длинным рейдом с бронетехникой в тылу врага в зафиксированной военной истории". А дальше была оборона ДАПА – легендарные киборги.

С 24 февраля 2022 года новая страница в истории ВС Украины. От первых отчаянных ударов по территории врага - 25 февраля по аэродрому Милерово в Ростовской области и 1 апреля искусной атакой пары вертолетов на нефтебазу в Белгороде, перешли к атакам на врага в море — уничтожение отечественными ПКР "Нептун" флагмана ЧФ ГРКр "Москва" по враждебным целям на платформах в Черном море, зачистка острова Змеиный, удары и диверсии по объектам в оккупированном Крыму – Новофедоровка, Джанкой, Керченский мост.

А сейчас речь о том, что ВСУ открывают новые страницы военной истории мира. Авторитетный американский ресурс Naval News: "Мало кто мог предположить, что через 9 месяцев после вторжения когда-то могучий российский Черноморский флот стоит в гавани. Но это именно то, что произошло. Это результат серии побед украинского флота и наращивания возможностей. Не в последнюю очередь потопления крейсера "Москва", возвращение острова Змеиный и получение ПКР "Гарпун". 29 октября 2022 года семь небольших морских беспилотников атаковали ВМС России в Севастополе. Великие из каноэ, они мчались по волнам, двигаясь к намеченным целям. Подбиты фрегат и. Севастополь была менее поразительной, чем затопление большого десантного корабля "Саратов", разнесенного в Бердянске 24 марта и уничтожение крейсера "Москва" 13-14 апреля… Но, с морской точки зрения, — это нападение, которое запомнится своей значимостью… Это означает начало новой эры в морской войне… Это может быть предвестником предстоящих войн на море, а в ночь на 18 ноября украинский морской беспилотник атаковал цель в бухте Шесхарис в Новороссийске. Атака нефтяной инфраструктуры имеет стратегический смысл для Украины…".

ВСУ открывают новые страницы военной истории мира

А накануне Дня ВСУ еще и получили аэродромы стратегической авиации в Энгельсе и Дягилеве. В Дягилеве, кстати, не просто аэродром. Там еще находится 43 центр боевого применения и переучивание дальней авиации.

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ВС Украины под командованием генерала Валерия Залужного не только выдержали мультифронтальное наступление России, они перешли к активным наступательным действиям, освобождают оккупированные территории, ССО наносят неожиданные удары глубоко в тылу врага. Особенно показательно на фоне "помощи" некоторых гибридных друзей, которые на словах готовы защищать "каждый дюйм НАТО", но делают так, что лишают возможности ВС нанести прямой удар по территории России, стремящейся "бомбить Вашингтон, Лондон, Берлин".

До Щита нам следует затачивать собственный Меч для культивирования "хлопка" на просторах Мордора

Поэтому, к Щиту нам следует затачивать собственный Меч для культивирования "хлопка" на просторах Мордора. Подобно тому, как Тайвань, не полагаясь на неопределенные зарубежные заверения в поддержке, разработал собственную ракету средней дальности, которая позволяет ему простреливать территорию Китая где-то на 2/3, нашим ВС нужна ракета, позволяющая накрывать цели от Ямала на северо-востоке до Алтая на юге. "Кошмар Путина" о ракетах НАТО под Харьковом должен претвориться в жизнь в виде украинских ракет, накрывающих Мордор из лесов Северщины или Волыни.

Если бы Украина получила современное оружие, то рашисты уже рыли бы окопы под МКАДом, а не возле Белгорода.

С Днем ВС Украины! Благодарность и почет всем, кто с оружием в руках защищает Украину!

Светлая память павшим воинам! Слава ВСУ!

Честь!

Источник

Об авторе. Михаил Гончар, эксперт по международным энергетическим и безопасным отношениям

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