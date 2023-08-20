ВСУ знают, откуда стреляют оккупанты благодаря движению сопротивления, - Гуменюк

Об этом сообщает начальница объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в телемарафоне.

Сообщается, что оккупанты не смогут скрыть свои военные силы с помощью ложных позиций, которые они создают на временно оккупированных территориях. Украинские Силы обороны знают, где они расположены благодаря мощной поддержке движения сопротивления.

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"Ложные цели - это бесполезный расход снарядов, а мы их бережем, как и своих людей, и технику и вооружения, которые нам нужны для того, чтобы выбить врага вообще с нашей территории. Поэтому на скопление гражданской техники мы не реагируем, мы знаем точно, где может быть сосредоточение мирного населения, и наша работа по боевым позициям врага - исключительно конкретная: только там, где проверено. Именно поэтому в последние дни в наших сводках фигурируют конкретные цифры по уничтожению от 20 до 80 рашистов", - рассказала Гуменюк.