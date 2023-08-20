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ВСУ знают, откуда стреляют оккупанты благодаря движению сопротивления, - Гуменюк

20 августа, 2023 воскресенье
10:03
Война с Россией

Украинские Силы обороны заявляют, что они не ведутся на уловки окупантов, которые создают ложные цели на ВТО, ведь знают точное расположение врага благодаря движению сопротивления

Об этом сообщает начальница объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в телемарафоне.

Сообщается, что оккупанты не смогут скрыть свои военные силы с помощью ложных позиций, которые они создают на временно оккупированных территориях. Украинские Силы обороны знают, где они расположены благодаря мощной поддержке движения сопротивления.

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"Ложные цели - это бесполезный расход снарядов, а мы их бережем, как и своих людей, и технику и вооружения, которые нам нужны для того, чтобы выбить врага вообще с нашей территории. Поэтому на скопление гражданской техники мы не реагируем, мы знаем точно, где может быть сосредоточение мирного населения, и наша работа по боевым позициям врага - исключительно конкретная: только там, где проверено. Именно поэтому в последние дни в наших сводках фигурируют конкретные цифры по уничтожению от 20 до 80 рашистов", - рассказала Гуменюк.

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російська армія
военные силы Украины
оккупированные территории
окупанти
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