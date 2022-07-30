Об этом сообщили в telegram-канале Стратегического командования ВСУ.

"Железнодорожный Антоновский мост - фсьо! Шансов, чтобы выжить для орков, вокруг которых постепенно сужается петля окружения, становится все меньше. Вам никто не простит пыток и издевательств над пленными, убийств детей и женщин, разрушения Украины в целом", - сообщает СтратКом ВСУ.

Также обнародовано соответствующее видео с кадрами разрушенного железнодорожного Антоновского моста.

19 июля украинская армия ударила по вражеским позициям близ Антоновского моста во временно оккупированном Херсоне, который является стратегически важным для российских военных.

Антоновские мосты, автомобильный и железнодорожный, соединяют берега Днепра в Херсонской области.

23 июля народный депутат, полковник СБУ Роман Костенко отметил, что для пополнения боеприпасов у врага останется Каховская дамба, которая будет под прицелом HIMARS.

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