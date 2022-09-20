Об этом сообщает минобороны Британии в twitter .

Британская разведка утверждает, что командование черноморского флота России почти наверняка перебросило свои подлодки класса KILO из оккупированного Севастополя в Новороссийск.

Это произошло из-за усиления украинских ударных возможностей дальнего действия. За последние два месяца был атакован штаб черноморского флота в Севастополе и его главный аэродром морской авиации.

"Гарантирование базирования черноморского флота в Крыму, вероятно, было одной из мотиваций российского президента Владимира Путина для аннексии полуострова в 2014 году. В настоящее время безопасность базы подорвана агрессией России против Украины", – констатировали в разведке Британии.

Согласно открытым данным, в составе черноморского флота находится шесть подводных лодок класса KILO, известных также как субмарины проекта 636.3 "Варшавянка". Также на вооружении черноморского флота РФ состоит одна подлодка класса "Палтус".

16 августа британская разведка пришла к выводу, что из-за уничтожения флагмана черноморского флота "Москва" и потери острова Змеиный Россия не может осуществлять эффективный контроль над Черным морем.

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