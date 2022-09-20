ВСУ заставили РФ перебросить подлодки из Севастополя в Новороссийск, - британская разведка
Из-за угрозы ударов по оккупированному Крыму россияне передислоцировали подлодки из Севастополя в Новороссийск
Об этом сообщает минобороны Британии в twitter .
Британская разведка утверждает, что командование черноморского флота России почти наверняка перебросило свои подлодки класса KILO из оккупированного Севастополя в Новороссийск.
Это произошло из-за усиления украинских ударных возможностей дальнего действия. За последние два месяца был атакован штаб черноморского флота в Севастополе и его главный аэродром морской авиации.
"Гарантирование базирования черноморского флота в Крыму, вероятно, было одной из мотиваций российского президента Владимира Путина для аннексии полуострова в 2014 году. В настоящее время безопасность базы подорвана агрессией России против Украины", – констатировали в разведке Британии.
Согласно открытым данным, в составе черноморского флота находится шесть подводных лодок класса KILO, известных также как субмарины проекта 636.3 "Варшавянка". Также на вооружении черноморского флота РФ состоит одна подлодка класса "Палтус".
- 16 августа британская разведка пришла к выводу, что из-за уничтожения флагмана черноморского флота "Москва" и потери острова Змеиный Россия не может осуществлять эффективный контроль над Черным морем.
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