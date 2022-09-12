Об этом сообщает минобороны Британии в twitter .

Британская разведка предполагает, что из-за наступления ВСУ россияне отдали приказ о выводе своих войск со всех оккупированных территорий Харьковской области к западу от реки Оскол. В этом секторе остаются отдельные очаги сопротивления, но с 7 сентября Украина отвоевала территорию, по меньшей мере, вдвое больше Большого Лондона.

Вблизи Херсона Россия, вероятно, пытается перебросить достаточные резервы через реку Днепр к линии фронта. Импровизированный понтонный мост, который Россия начала возводить более двух недель назад, остается недостроенным. Украинская дальнобойная артиллерия сейчас так часто бьет по переправам через Днепр, что Россия не может починить поврежденные мосты.

"Быстрые украинские успехи имеют значительные последствия для общего плана России. Большинство сил оккупантов вынуждены отдавать приоритет экстренным оборонным действиям. Из-за этого и без того ограниченное доверие войск к высшему руководству армии РФ еще больше упадет", - пришли к выводу в британской разведке.

12 сентября Генштаб сообщил, что за минувшие сутки ВСУ удалось выбить кафиров из более 20 населенных пунктов.

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