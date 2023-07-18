Об этом в эфире Еспресо заявил спикер Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления, майор Валерий Шершень.

"Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях. Закрепляются на достигнутых рубежах, проводят аэроразведку, разминирование, контрбатарейную борьбу. В зоне усиленного внимания тяжелые бои за населенный пункт Старомайорское - здесь преимущество на нашей стороне, речь идет о тактическом успехе", - отметил он.

Шершень добавил: Генштаб подтверждает, что ударные подразделения вошли в село.

"Там продолжаются тяжелые бои - уличные бои, есть продвижение по улицам. ВСУ контролируют определенную часть этого населенного пункта. Мы не спешим давать информацию о контроле - пока полностью мы его не контролируем. Не надо спешить, выдавать желаемое за действительное. Из тактических соображений должны задерживать информацию. Мы очень дорого платим за каждый метр нашего продвижения в условиях таких боев и тотального минирования", - подытожил спикер.

Контрнаступление ВСУ на юге: хронология

12 июня заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала , что ВСУ освободили 7 населенных пунктов и продвинулись на 6,5 км вперед.

Впоследствии в Министерстве обороны Украины официально подтвердили освобождение села Пятихатки в Запорожской области. Подразделения на Таврическом направлении продвинулись до 7 км.

24 июня Силы обороны Украины подтвердили освобождение территорий под Красногоровкой в Донецкой области, которые находились под контролем оккупантов с 2014 года.

Позже стало известно, что ВСУ деоккупировали село Ровнополь Донецкой области. Оно расположено в Волновахском районе Донецкой области. Армия РФ оккупировала населенный пункт в марте 2022 года.

5 июля на территории Запорожской области президент Украины Владимир Зеленский образовал десять военных администраций и назначил их руководителей

13 июля Генштаб сообщил, что на направлениях Новоданиловка – Широкая Балка; Малая Токмачка - Новопокровка ВСУ имели некоторые успехи .

По состоянию на 17 июля с начала контрнаступления на Мелитопольском и Бердянском направлениях ВСУ освободили почти 180 км² территории.