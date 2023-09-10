ВСУ зашли в Опытное на окраине Донецка, - глава Авдеевки Барабаш

Об этом он сказал в эфире телемарафона .

"Они вели два дня назад мощные активности к северу от города, и в это время, пока они были сконцентрированы там, украинские военные провели молниеносную операцию и заняли часть Опытного, смогли там закрепиться. Сейчас продолжаются бои в самом населенном пункте", - говорит Барабаш.

Он также сообщил, что в сутки произошло 16 массированных обстрелов территории Авдеевской общины, обошлось без раненых и погибших. Кроме того, более 200 ударов пришлось по линии фронта.