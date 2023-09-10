ВСУ зашли в Опытное на окраине Донецка, - глава Авдеевки Барабаш
Глава Авдеевской ВГА Виталий Барабаш сообщил, что ВСУ заняли часть Опытного, что возле Донецка, продолжаются бои в самом населенном пункте
Об этом он сказал в эфире телемарафона .
"Они вели два дня назад мощные активности к северу от города, и в это время, пока они были сконцентрированы там, украинские военные провели молниеносную операцию и заняли часть Опытного, смогли там закрепиться. Сейчас продолжаются бои в самом населенном пункте", - говорит Барабаш.
Он также сообщил, что в сутки произошло 16 массированных обстрелов территории Авдеевской общины, обошлось без раненых и погибших. Кроме того, более 200 ударов пришлось по линии фронта.
- По состоянию на 10 сентября Силы обороны продвинулись также на Мелитопольском направлении. За последнее время ВСУ удалось освободить еще 1,5 кв. км территории.
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