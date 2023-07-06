Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией ВСУ заняли стратегически важные высоты в Клещиевке вблизи Бахмута, - военнослужащий Бабичев
Эксклюзив

ВСУ заняли стратегически важные высоты в Клещиевке вблизи Бахмута, - военнослужащий Бабичев

6 июля, 2023 четверг
16:13
Война с Россией

Андрей Бабичев, военнослужащий 93-й бригады "Холодный яр", отметил, что ВСУ продвигаются на трех фронтах: Орехов и Васильевка, Берховка и Хромово, а наибольший успех имеют в направлении Клещиевки

Об этом он рассказал в эфире Еспресо.

Уже несколько недель продолжаются кровопролитные бои на Бахмутском направлении на трех фронтах. Первый – в направлении на Орехов и Васильевку, где проходит трасса в Славянске, там есть продвижение, но враг нас сильно контратакует. Благодаря нашей авиации, истребителям и вертолетам, понемногу двигаемся. Главное – трассу держим и по чуть-чуть ее отгрызаем у захватчиков. Второй фронт – направление на Берховку и Хромово, на котором есть хорошие продвижения на Берховку. До улиц этого населенного пункта остается около 800 метров. А со стороны Хромово мы приостановились, потому что враг выстроил оборону в лесополосе. Но мы отрабатываем все правильно и двигаемся вперед", - рассказал военнослужащий 93-й бригады "Холодный яр".

Андрей Бабичев добавил, что не все отражено на карте Deep State, наши продвижения есть и дальше, но об этом сообщит Генштаб ВСУ.

"Далее у нас Клещиевка, где у нас еще больший успех, там мы занимаем стратегически важные высоты. До улиц этого поселка остается меньше 400 метров. Бои идут медленно, потому что задержка происходит из-за плотного минирования врагом территорий. Кроме того, противник продолжает минировать дистанционно, стреляя снарядами, разбрасывающими противопехотные мины. Также российские войска много используют FPV (First Person View) дроны, поражая нашу технику. Однако инициатива на нашей стороне, мы атакуем и идем вперед", - сказал Бабичев.

  • По данным Генштаба ВСУ на вечер 5 июля, на Бахмутском направлении наши защитники успешно отразили атаки противника в районах южнее Берховки и Богдановки Донецкой области. Они продолжают вести наступательные действия южнее и севернее города Бахмут, закрепляются на достигнутых рубежах.
  • Также заместитель министра обороны Анна Маляр сказала , что враг в Бахмуте оказался в ловушке
  • 6 июля майор Родион Кудряшов, заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, рассказал, что на Бахмутском направлении ситуация очень динамичная, продолжаются артиллерийские дуэли
Украина
военные силы Украины
Донетчина
Бахмут
наступление ВСУ
Читайте также:
Іран
4 июля, 2023 вторник
Иран официально вступил в антизападную коалицию ШОС: что о ней известно
Карта лінії оборони армії РФ-0407
5 июля, 2023 среда
На некоторых направлениях на юге ВСУ уже вышли на основную линию обороны россиян, - военный эксперт Коваленко
Сі Цзіньпін та Путін
5 июля, 2023 среда
FT: Си Цзиньпин лично предостерег Путина от применения ядерного оружия в Украине. Кремль отреагировал
Киев
+28°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.69
    Покупка 36.69
    Продажа 37.4
  • EUR
    Покупка 40.19
    Продажа 41.12
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, четверг
6 июля
18:00
OPINION
Чтобы быть в НАТО, нужно стать взрослыми
16:43
Великобритания определилась с кандидатурой нового посла в Украине
16:37
форма для ЗСУ
Впервые от полномасштабного вторжения войдем в зиму со своевременно отшитой формой для ВСУ, - Яровая
16:34
Эксклюзив
Снаряды, ремонт техники и МиГ-29: эксперт Defense Express Киричевский рассказал, чем Болгария может помочь Украине
16:32
"Следующая зима будет не менее сложной, чем предыдущая": для Одесчины закупают генераторы и солнечные панели
16:27
ОПУ
В Украине борьба с коррупцией имеет признаки вендетты против реформаторов правительства Порошенко, - Newsweek
16:26
Обновлено
Зеленский прибыл в Болгарию и подписал декларацию о поддержке членства Украины в НАТО
16:21
Обновлено
РФ била утром по Херсонщине: 6 человек пострадали
16:13
Украина вернула домой двух депортированных Россией детей
16:04
OPINION
Россия мечтает восстановиться как империя. Царская или советская?
16:02
Обновлено
Украина вернула из плена 45 человек, среди них защитники Мариуполя и Азовстали
16:01
Инфографика
АЗС
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
16:01
Зеленский в Турции встретится с Эрдоганом, – Bloomberg
16:00
Обновлено
Ночная атака на Украину: во Львове поврежден многоквартирный дом, 5 человек погибли
15:54
В Беларусь уже могли перекинуть около 200 вагнеровцев, - Гаюн
15:37
Истребители РФ в Сирии преследовали американские беспилотники, которые выполняли миссию против ИГИЛ
15:35
Эксклюзив
Судьбу Пригожина будет решать лично Путин, - военный эксперт Ступак
15:28
Обновлено
Прокремлевскому блогеру Шарию сообщили о новом подозрении в госизмене
15:25
Зенитное оружие и боеприпасы: Финляндия одобрила 17-й пакет помощи Украине
15:15
РФ закрывает генконсульство Финляндии в Петербурге и высылает 9 дипломатов
15:13
Уимблдон: украинки Свитолина и Цуренко вышли в третий круг
15:08
Синоптик Наталья Диденко рассказала, в каких регионах 7 июля будет сильная жара
15:03
В Макеевке уничтожен большой склад РФ с артснарядами и ракетами для "градов", - Маляр
14:50
Фермеры в 9 областях Украины получат от продовольственной организации ООН семена зерновых для осенней посевной
14:49
РФ стоит на грани гражданской войны, для усиления конфликта хватит минимального инцидента, - Буданов
14:41
Эксклюзив
События 5 июля в Шевченковском суде Киева – это огромный приговор судебной и правовой системе в нашем государстве, - депутат Киевсовета Емец
14:31
Ученые предупредили, что Африка может расколоться на две части и образовать шестой океан
14:29
Чат-боту ChatGPT нашли применение в секс-индустрии: подробности
14:23
Простейшие синтетические клетки развиваются быстрее, чем природные
14:20
Президент Литвы наградил Залужного орденом "Рыцарский крест"
14:12
В Киеве открыли движение по двум новопостроенным съездам с Дарницкого моста
14:06
Обновлено
НАТО
Белый дом заявил, что для вступления в НАТО Украине нужны реформы. В МИД ответили
14:04
OPINION
Или дроны, или дороги
14:01
Белый дом
В Белом доме нашли кокаин: спецслужбы проверяют камеры и журналы посетителей
13:50
Эксклюзив
После гибели 12-летней девочки в Мариуполе, оккупанты боятся бунтов – нагнали правоохранителей, - Андрющенко
13:49
Российские оккупанты артиллерией полностью уничтожили вокзал на Харьковщине
13:37
Руководителя "Киевгорстроя" отстранили от исполнения обязанностей и проведут аудит компании
13:35
Усик официально объявил имя соперника и дату последующей защиты титулов
13:31
Лукашенко рассказал, каким образом ядерное оружие доставили из РФ в Беларусь
13:21
В монастыре Киево-Печерской лавры обнаружили портреты русского царя Николая II и императрицы
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV