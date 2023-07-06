Об этом он рассказал в эфире Еспресо.

Уже несколько недель продолжаются кровопролитные бои на Бахмутском направлении на трех фронтах. Первый – в направлении на Орехов и Васильевку, где проходит трасса в Славянске, там есть продвижение, но враг нас сильно контратакует. Благодаря нашей авиации, истребителям и вертолетам, понемногу двигаемся. Главное – трассу держим и по чуть-чуть ее отгрызаем у захватчиков. Второй фронт – направление на Берховку и Хромово, на котором есть хорошие продвижения на Берховку. До улиц этого населенного пункта остается около 800 метров. А со стороны Хромово мы приостановились, потому что враг выстроил оборону в лесополосе. Но мы отрабатываем все правильно и двигаемся вперед", - рассказал военнослужащий 93-й бригады "Холодный яр".

Андрей Бабичев добавил, что не все отражено на карте Deep State, наши продвижения есть и дальше, но об этом сообщит Генштаб ВСУ.

"Далее у нас Клещиевка, где у нас еще больший успех, там мы занимаем стратегически важные высоты. До улиц этого поселка остается меньше 400 метров. Бои идут медленно, потому что задержка происходит из-за плотного минирования врагом территорий. Кроме того, противник продолжает минировать дистанционно, стреляя снарядами, разбрасывающими противопехотные мины. Также российские войска много используют FPV (First Person View) дроны, поражая нашу технику. Однако инициатива на нашей стороне, мы атакуем и идем вперед", - сказал Бабичев.