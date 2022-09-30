ВСУ заняли поселок Ямполь возле Лимана
Украинские военные заняли поселок Ямполь Донецкой области вблизи Лимана
Об этом сообщает Еспресо.
Точная дата, когда бойцы ВСУ зашли в город, пока не уточняется, однако 30 сентября в сети появилось видео, на котором украинский военный говорит "Ямполь наш".
Официального подтверждения от военного руководства Украины пока не было.
- Эксперт Defense Express Иван Киричевский считает, что битва за Лиман в стратегической картине выглядит важной психологической точкой, которая должна открыть для нас новые победы.
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