ВСУ заняли поселок Ямполь возле Лимана

Об этом сообщает Еспресо.

Точная дата, когда бойцы ВСУ зашли в город, пока не уточняется, однако 30 сентября в сети появилось видео, на котором украинский военный говорит "Ямполь наш".

Официального подтверждения от военного руководства Украины пока не было.

Эксперт Defense Express Иван Киричевский считает, что битва за Лиман в стратегической картине выглядит важной психологической точкой, которая должна открыть для нас новые победы.