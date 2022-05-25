Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"В 2015 году я выходил из окружения в Дебальцево, мне хорошо известна Светлодарская дуга, она находится в низине. Позиции, на которые отступили украинские военные, находятся на высоте. Я считаю, что с военной точки зрения, ВСУ выполнили свои задачи. Враг потратил очень много человеческих ресурсов и потерял много бронетехники, чтобы штурмовать Светлодарскую дугу. Его заманили в капкан Светлодарской дуги. С высоты мы можем вычислять и уничтожать точечно, методично те войска, которые заходят на плацдарм Светлодарской дуги", - подчеркнул Назаренко.

Также боец "Легиона Свободы" добавил, что уход ВСУ из Светлодарска не влияет на наш театр действий.



"Мы видим рельеф, географию местности - там почти со всех сторон вода. Наши силы находятся на высоте. На наш театр действий оно никак не влияет. Единственное, что есть определенная угроза для Бахмута. Артиллерия противника стала ближе, но ее рассчитывать без использования беспилотников становится намного легче. С высоты видны вспышки, выхлопы и слышны все выходы снарядов. Нашей высокоточной новейшей артиллерии нужно только работать и уничтожать врага", - подчеркнул Назаренко.

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко заявил, что Силы обороны Украины отошли от Светлодарска Донецкой области для перегруппировки

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