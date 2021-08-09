ВСУ закупили 41 белорусский МАЗ на 8 млн грн дороже отечественных аналогов, - экс-помощник министра обороны

Об этом рассказывает Defence Express со ссылкой на экс-помощника министра обороны Юрия Повха.

По его словам, закупленные на тендере Министерством обороны летом этого года МАЗы повышенной проходимости грузоподъемностью от 8 до 12 тонн не отвечают по многим критериям машинам такого класса.

"В результате военные получили фактически перекрашенные в зеленый цвет гражданские автомобили по цене значительно выше, чем у отечественных производителей", - заявляет Юрий Повх.

"Разница между ценой, по которой в прошлом году поставлялись в ВСУ автомобили "Богдан-63172" и предложенным "Стройдормашем" гражданским грузовиком МАЗ-631727 выросла на около 200 тыс. грн. То есть в целом государство на закупке 41 машины потеряло более 8 млн грн", - отметил Повх.Эксперт отметил, что на грузовике МАЗ-631727 отсутствуют опции, которых ранее требовали военные, в частности - радиостанция. То есть фактическая разница в цене еще больше."Несоответствие требованиям военных раскрылось, когда в армию стали поступать первые машины. Благодаря фото, сделанным волонтерами, можно наглядно убедиться в наглости этой сделки. Вместо полноценной лебедки (двусторонняя - кабина/корма) с приводом от двигателя, который стоит на "Богдан-63172" и способна вытянуть полностью загруженную машину (усилие 12 тонн) с длиной троса 60 метров, на "Стройдормаше" (МАЗ, - ред.) спереди просто прикрутили электрическую китайскую поделку с усилием ниже 10 тонн и длиной троса 30 метров, что ставит под большое сомнение эффективность такого оборудования", - добавил он.Машины, по словам Юрия Повха, имеют слишком низкую бортовую платформу (что значительно ухудшает возможности обслуживания в полевых условиях), нецелесообразно размещен ящик для инструментов (который имеет все шанс оторваться и ухудшает геометрическую проходимость авто), отсутствуют шторки светомаскировки кабины.Также поставленные ВСУ грузовика МАЗ якобы укомплектованы низкокачественным (гражданским) набором шанцевого инструмента и не имеют креплений для него.Отдельно отмечается покраска грузовика, проведенная не только там где нужно, а и в таких местах как радиатор или часть двигателя, что ухудшает теплообмен системы охлаждения и идентификацию запчастей.Напомним, 19 июня с.г. на площадке Prozorro был обнародован тендер из трех лотов по приобретению 41 единицы грузовых автомобилей на общую сумму в 99 534 060 гривен.