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Обновлено

ВСУ закрепляются на достигнутых рубежах у Вербового, враг пытается вернуть утраченные позиции, - Генштаб

24 сентября, 2023 воскресенье
08:12
Война с Россией

В течение еще суток российского вторжения в Украину ВСУ продолжают наступление и сдерживание врага по всем направлениям фронта. В частности, на Запорожском – защитники закрепляются на достигнутых рубежах возле Вербового.

Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ.

Так, за прошедшие сутки на фронте произошло более 20 боевых столкновений.

В зоне ответственности ОВСУ "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах. Проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, увеличивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Лиманском направлении Силы обороны успешно отразили атаки противника в районе Белогоровки Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник пытался восстановить утраченное положение в районе Клещиевки Донецкой области, но успеха не имел. Силы обороны продолжают штурмовые действия к югу от Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении Силы обороны успешно держат оборону на занятых рубежах, отразили атаки противника в районе Авдеевки Донецкой области.

На Марьинском направлении противник вел безрезультатные наступательные действия в районе Марьинки и Победы Донецкой области, где за прошедшие сутки предпринял более 10 неудачных попыток вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций.

На Шахтерском направлении наши защитники продолжают держать оборону на занятых рубежах, защищают нашу землю от оккупантов.

В Мелитопольском направлении Силы обороны продолжают наступательную операцию. В частности, в районе Вербовой Запорожской области вытесняют противника с занимаемых позиций и закрепляются на достигнутых рубежах.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны ведут контрбатарейную борьбу, уничтожают составы обеспечения и наносят успешное поражение по тылам противника.

Россияне 38 раз обстреляли территорию Украины из РСЗО

Враг нанес 5 ракетных и 57 авиационных ударов, совершил 38 обстрелов из реактивных систем залпового огня как по позициям наших войск, так и по гражданским объектам нашего государства. В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Авиационные удары получили Синьковка, Ивановка, Кисловка Харьковской области; Невское, Белогоровка Луганской области; Серебрянка, Спорное, Веселое, Клещиевка, Андреевка, Авдеевка, Марьинка, Угледар, Урожайное, Старомайорское Донецкой области; Роботино Запорожской области; Берислав, Казацкое, Николаевка, Ольговка, Львов, Приднепровское, Антоновка Херсонской области.

Под артиллерийским огнем оказались более 70 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

Силы обороны нанесли 10 ударов по районам скопления оккупантов

Российские оккупанты продолжают игнорировать международное гуманитарное право, обстреливают не только позиции украинских войск, но и гражданскую инфраструктуру населенных пунктов, терроризируя мирных жителей. Так, за прошедшие сутки Российская Федерация нанесла очередной удар по Украине дронами-камикадзе типа "Shahed-136/131". В результате боевой работы противовоздушной обороной уничтожены 14 из 15 "шахедов".

Кроме того, за прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 7 - по зенитно-ракетным комплексам противника.

Также подразделениями ракетных войск поражен 1 район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 зенитно-ракетный комплекс, 8 артиллерийских средств и 1 радиолокационная станция противника.

  • Накануне командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский заявил , что украинские военные прорвали оборону российской армии возле Вербового Запорожской области.
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