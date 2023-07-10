Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба за 10 июля.

Авиация ВСУ уничтожила 3 разведывательных дрона и 4 района сосредоточения врага

В свою очередь подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили пункт управления, 3 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, склад боеприпасов, 7 артиллерийских средств на огневых позициях и одно средство противовоздушной обороны оккупантов.

За день россияне нанесли 22 авиаудара и совершили 30 обстрелов из РСЗО

Также ночью РФ нанесла очередной ракетный удар по территории одного из инфраструктурных объектов Николаева.

Противник сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло 17 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На других направлениях ситуация такова:

На Сиверском и Слобожанском направлениях противник в течение суток нанес авиационные удары в районах Басово, Одноробовки и Ветеринарного Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы около 10 населенных пунктов, среди них Горск Черниговской области; Чуйковка Сумской области и Уды, Ветеринарное, Огурцово, Землянки Харьковской области.

противник в течение суток нанес авиационные удары в районах Басово, Одноробовки и Ветеринарного Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы около 10 населенных пунктов, среди них Горск Черниговской области; Чуйковка Сумской области и Уды, Ветеринарное, Огурцово, Землянки Харьковской области. На Купянском направлении наши воины стойко держат оборону. Артиллерийские и минометные обстрелы противника были направлены на Красное Первое, Новомлынск, Двуречную, Западное, Масютовку и Кисловку Харьковской области.

наши воины стойко держат оборону. Артиллерийские и минометные обстрелы противника были направлены на Красное Первое, Новомлынск, Двуречную, Западное, Масютовку и Кисловку Харьковской области. На Лиманском направлении в течение суток противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Раздолевка и Белогоровка Донецкой области. Артиллерийским обстрелам враг подверг более 15 населенных пунктов, в частности Невское, Белогоровку Луганской области и Торское, Верхнекаменское, Ивано-Дарьевку, Берестово, Веселое, Раздолевку Донецкой области.

в течение суток противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Раздолевка и Белогоровка Донецкой области. Артиллерийским обстрелам враг подверг более 15 населенных пунктов, в частности Невское, Белогоровку Луганской области и Торское, Верхнекаменское, Ивано-Дарьевку, Берестово, Веселое, Раздолевку Донецкой области. На Бахмутском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника наши защитники успешно отбили атаки в районе населенного пункта Григоревка Донецкой области. Враг нанес авиационный удар возле Торецка. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Васюковка, Богдановка, Хромово, Часов Яр, Ивановское, Александро-Шультино и Пивденное Донецкой области.

под плотным огнем авиации и артиллерии противника наши защитники успешно отбили атаки в районе населенного пункта Григоревка Донецкой области. Враг нанес авиационный удар возле Торецка. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Васюковка, Богдановка, Хромово, Часов Яр, Ивановское, Александро-Шультино и Пивденное Донецкой области. На Авдеевском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Северного Донецкой области. Враг нанес авиационный удар в районе Авдеевки. В то же время враг осуществил артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов, в том числе Авдеевки, Первомайского и Невельского Донецкой области.

Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Северного Донецкой области. Враг нанес авиационный удар в районе Авдеевки. В то же время враг осуществил артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов, в том числе Авдеевки, Первомайского и Невельского Донецкой области. На Марьинском направлении под вражеским огнем артиллерии наши защитники отразили все вражеские атаки в районах населенных пунктов Марьинка и Красногоровка. У последнего противник нанес также авиационный удар. Совершил обстрелы более 10 населенных пунктов, в том числе Красногоровки, Марьинки, Георгиевки и Победы Донецкой области.

под вражеским огнем артиллерии наши защитники отразили все вражеские атаки в районах населенных пунктов Марьинка и Красногоровка. У последнего противник нанес также авиационный удар. Совершил обстрелы более 10 населенных пунктов, в том числе Красногоровки, Марьинки, Георгиевки и Победы Донецкой области. На Шахтерском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новомихайловки Донецкой области. Нанес авиационный удар возле Отрадного Донецкой области. Совершил обстрелы более 10 населенных пунктов, в том числе это Угледар, Сторожевое и Благодатное Донецкой области.

противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новомихайловки Донецкой области. Нанес авиационный удар возле Отрадного Донецкой области. Совершил обстрелы более 10 населенных пунктов, в том числе это Угледар, Сторожевое и Благодатное Донецкой области. На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на предотвращении дальнейшего продвижения наших войск. Совершил артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, в том числе это Новодаровка, Левадное, Малиновка, Гуляйполе, Зализничное, Орехов Запорожской области; Берислав, Казацкое, Львово, Антоновка, Инженерное, Днепровское Херсонской области и Херсон.

Ночью 10 июля россияне нанесли ракетный удар по городу Николаев, вероятно, использовав баллистическую ракету "Искандер-М". Произошло попадание в один объект инфраструктуры города.