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Главная война с Россией ВСУ закрепились на окраинах Песков и держат оборону, - представитель Восточной группировки войск Череватый
Эксклюзив

ВСУ закрепились на окраинах Песков и держат оборону, - представитель Восточной группировки войск Череватый

29 августа, 2022 понедельник
10:09
война с Россией

Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый сообщил, что подразделения Вооруженных сил Украины держат оборону в окрестностях поселка Пески

Об этом он сообщил в эфире телеканала "Еспресо".

"Населенного пункта Пески действительно уже нет. Это фирменный почерк российской армии - уничтожение населенных пунктов с лица земли. Если им позволяют, как в Сирии уничтожать города, то они это делают. Они сделали это с Мариуполем, Северодонецком и Лисичанском", - пояснил Череватый.

Спикер Восточной группировки войск рассказал, что российские войска не имеют полного контроля над Песками.

"Россияне просто уничтожили Пески. Это небольшой населенный пункт. На сегодняшний день наши войска закрепились в окрестностях Песков и героически держат оборону. Враг продолжает наносить удары всеми видами артиллерии и пытается штурмовать наши позиции. Однако их заявления о том, что они контролируют Пески сомнительны, поскольку там нечего контролировать", - добавил он.

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Украина
Россия
Донецк
военные силы Украины
Донетчина
Пески
Авдеевка
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