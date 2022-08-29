ВСУ закрепились на окраинах Песков и держат оборону, - представитель Восточной группировки войск Череватый
Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый сообщил, что подразделения Вооруженных сил Украины держат оборону в окрестностях поселка Пески
Об этом он сообщил в эфире телеканала "Еспресо".
"Населенного пункта Пески действительно уже нет. Это фирменный почерк российской армии - уничтожение населенных пунктов с лица земли. Если им позволяют, как в Сирии уничтожать города, то они это делают. Они сделали это с Мариуполем, Северодонецком и Лисичанском", - пояснил Череватый.
Спикер Восточной группировки войск рассказал, что российские войска не имеют полного контроля над Песками.
"Россияне просто уничтожили Пески. Это небольшой населенный пункт. На сегодняшний день наши войска закрепились в окрестностях Песков и героически держат оборону. Враг продолжает наносить удары всеми видами артиллерии и пытается штурмовать наши позиции. Однако их заявления о том, что они контролируют Пески сомнительны, поскольку там нечего контролировать", - добавил он.
- В среду, 24 августа, в Донецкой области российский агрессор снова пытался установить контроль над Песками.
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