ВСУ закрепились на окраинах Песков и держат оборону, - представитель Восточной группировки войск Череватый

Об этом он сообщил в эфире телеканала "Еспресо".

"Населенного пункта Пески действительно уже нет. Это фирменный почерк российской армии - уничтожение населенных пунктов с лица земли. Если им позволяют, как в Сирии уничтожать города, то они это делают. Они сделали это с Мариуполем, Северодонецком и Лисичанском", - пояснил Череватый.

Спикер Восточной группировки войск рассказал, что российские войска не имеют полного контроля над Песками.

"Россияне просто уничтожили Пески. Это небольшой населенный пункт. На сегодняшний день наши войска закрепились в окрестностях Песков и героически держат оборону. Враг продолжает наносить удары всеми видами артиллерии и пытается штурмовать наши позиции. Однако их заявления о том, что они контролируют Пески сомнительны, поскольку там нечего контролировать", - добавил он.

В среду, 24 августа, в Донецкой области российский агрессор снова пытался установить контроль над Песками.