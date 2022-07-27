ВСУ закрепили огневой контроль над транспортными артериями оккупированных территорий, - ОК "Юг"
Украинские ракетно-артиллерийские войска выполнили более 150 огневых задач и закрепили контроль над транспортными артериями оккупированных территорий на Юге Украины
Об этом сообщает ОК "Юг".
"Ситуация в нашей операционной зоне напряженная, динамичная, но контролируемая силами обороны. Враг продолжает ведение боевых действий по рубежам обороны", - говорится в отчете.
Украинские ракетно-артиллерийские подразделения выполнили более 150 огневых задач. В "Юге" отмечают, что ВСУ закрепили огневой контроль над транспортными артериями на оккупированных территориях.
Оккупационные войска уменьшены на 51 рашиста. Уничтожены 2 гаубицы "Мста-Б", 4 единицы бронированной и автомобильной техники, а также склад боеприпасов в Солдатском.
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