Об этом сообщает ОК "Юг".

"Ситуация в нашей операционной зоне напряженная, динамичная, но контролируемая силами обороны. Враг продолжает ведение боевых действий по рубежам обороны", - говорится в отчете.

Украинские ракетно-артиллерийские подразделения выполнили более 150 огневых задач. В "Юге" отмечают, что ВСУ закрепили огневой контроль над транспортными артериями на оккупированных территориях.

Оккупационные войска уменьшены на 51 рашиста. Уничтожены 2 гаубицы "Мста-Б", 4 единицы бронированной и автомобильной техники, а также склад боеприпасов в Солдатском.

27 июля российский агрессор нарушил законы и обычаи войны при обстреле Никопольского района Днепропетровской области.

Россияне разместили в Черном море три ракетоносца, которые держат наготове 20 крылатых ракет типа "Калибр".

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