ВСУ закрепили огневой контроль над Каховским и Антоновским мостами
По состоянию на обед, 31 августа, украинские силы закрепили огневой контроль над Каховским и Антоновским мостами в Херсонской области
Об этом сообщает оперативное командование "Юг".
Украинские ракетно-артиллерийские подразделения нанесли удары по двум пунктам управления, двум складам с боеприпасами, средствам ПВО, радиолокационной станции и по районам сосредоточения артиллерии кафиров.
Закреплен огневой контроль над Каховским и Антоновским автомобильным мостом.
- За ночь и утро, 31 августа, на южном фронте украинские защитники убили 15 россиян.
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