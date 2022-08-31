Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

Украинские ракетно-артиллерийские подразделения нанесли удары по двум пунктам управления, двум складам с боеприпасами, средствам ПВО, радиолокационной станции и по районам сосредоточения артиллерии кафиров.

Закреплен огневой контроль над Каховским и Антоновским автомобильным мостом.

За ночь и утро, 31 августа, на южном фронте украинские защитники убили 15 россиян.

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