Об этом сообщил Стратком ВСУ в телеграме .

"95-я ОДШБр получила от кацапов по программе "ленд-лиз" пушки", - подчеркнули в сообщении.

15 сентября под Изюмом Харьковской области украинские военные получили трофейную российскую станцию для звукового вещания ЗС-82 на базе БРДМ-2.

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