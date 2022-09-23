ВСУ захватили в качестве трофеев российские пушки
Бойцы 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады захватили пушки оккупантов
Об этом сообщил Стратком ВСУ в телеграме .
"95-я ОДШБр получила от кацапов по программе "ленд-лиз" пушки", - подчеркнули в сообщении.
- 15 сентября под Изюмом Харьковской области украинские военные получили трофейную российскую станцию для звукового вещания ЗС-82 на базе БРДМ-2.
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