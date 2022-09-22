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ВСУ захватили современную вражескую переносную станцию наземной разведки "Кредо-М1"

22 сентября, 2022 четверг
15:51
Технологии

Она обеспечивает автоматическое обнаружение и определение координат движущихся наземных, воздушных и надводных целей и корректировку огня артиллерии в любое время суток и пору года, в частности, при отсутствии оптической видимости (туман, дождь, метель, во время запыления или задымления атмосферы )

Она обеспечивает автоматическое обнаружение и определение координат движущихся наземных, воздушных и надводных целей и корректировку огня артиллерии в любое время суток и пору года, в частности, при отсутствии оптической видимости (туман, дождь, метель, во время запыления или задымления атмосферы )

Об этом сообщает ОК "Юг".

Переносная станция наземной разведки "Кредо-М1" принята на вооружение ВС РФ в 2002 году.

Она обеспечивает цветовую кодировку целей, ввод цифровой карты местности, формирование контрольных рубежей и запрещенных зон, а также автоматическую выдачу сигнала тревоги при их нарушении.

В комплект "Кредо-М1" входит:

  • приемник;
  • пульт управления;
  • блок цифровой обработки;
  • устройство наведения антенны;
  • тренога;
  • средства связи и две аккумуляторные батареи.

Основная функциональная особенность радара - способность выделять информацию о движущихся целях на фоне разнообразного ландшафта (кустарники, травяной покров) и местных предметов, а также применение унифицированного пульта управления с цветным 11-дюймовым дисплеем и функциональной клавиатурой.

Параболическая антенна радиолокатора установлена на треноге, другая аппаратура спрятана в блоках, в частности, на котором высвечивается изображение местности, за которой ведется наблюдение.

Переносная станция разведки "Кредо-М1" после обнаружения наземных или надводных объектов способна сопровождать их в секторах обзора 12-180 градусов на дальности от 200 метров до 32 километров, при этом луч радиолокатора можно отклонять вверх и вниз на 18 градусов. Посредством этой станции боевые машины, например, бронетранспортеры или танки определяют на дистанции до 16 км, человек - 7-8 км, грузовой автомобиль - до 32 км, разрыв артиллерийского снаряда - до 5 км. Вес станции составляет 51 кг, поэтому для ее переноса необходимы 2-3 бойца, для обслуживания комплекса хватает одного военного. От аккумулятора станция может работать до 24 часов.

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