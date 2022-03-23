ВСУ захватили одну из самых мощных российских станций радиоэлектронной борьбы
Украинские военные захватили одну из самых мощных российских станций радиоэлектронной борьбы "Красуха-4"
Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности, сообщает Еспресо. ТВ.
Отмечается, что "Красуха-4" способна обнаруживать и блокировать разные радары на дистанции до 300 километров.
"Теперь будет работать в правильном направлении!", - добавили в ВСУ.
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