ВСУ захватили несколько единиц техники вражеской ПВО, - Минобороны

Об этом сообщило Министерство обороны Телеграмм.



"Охота продолжается! Несколько единиц техники вражеской ПВО захватила группа ССО Украины во время проведения специальных действий. В частности, речь идет о БПУ комплекса БУК М1, ЗРК БУК М2", – говорится в сообщении.



Трофейная техника вполне пригодна для использования, подчеркнули в министерстве.



Силы спецопераций продолжают охоту за особыми и ценными трофеями.



Напомним, над Запорожьем ПВО уничтожили 3 крылатые ракеты.

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