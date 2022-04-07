ВСУ захватили несколько единиц техники вражеской ПВО, - Минобороны
Силы специальных операций ВСУ захватили несколько единиц вражеской ПВО
Об этом сообщило Министерство обороны Телеграмм.
"Охота продолжается! Несколько единиц техники вражеской ПВО захватила группа ССО Украины во время проведения специальных действий. В частности, речь идет о БПУ комплекса БУК М1, ЗРК БУК М2", – говорится в сообщении.
Трофейная техника вполне пригодна для использования, подчеркнули в министерстве.
Силы спецопераций продолжают охоту за особыми и ценными трофеями.
Напомним, над Запорожьем ПВО уничтожили 3 крылатые ракеты.
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