ВСУ заходят в Херсон, город возвращается под контроль Украины, - украинская разведка
11 ноября в сети появились видео украинских военных, которые вывешивали желто-голубые флаги в Херсоне. Это подтверждает ГУР Министерства обороны
Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины .
"Херсон возвращается под контроль Украины, в город заходят части ВСУ. Пути отступления российских оккупантов - под огневым контролем украинской армии. Любые попытки противодействовать Вооруженным Силам Украины будут пресечены", - говорится в сообщении.
Украинская разведка призывает российских оккупантов сдаваться в плен.
"Как и ожидалось, после отступления основной группировки войск армии РФ из украинского Херсона ваше командование бросило вас на произвол судьбы. Ваши командиры призывают вас переодеваться в гражданскую одежду и пытаться самостоятельно бежать из Херсона. Очевидно, это вам не удастся. Каждый российский военнослужащий, который будет оказывать сопротивление, будет уничтожен. У вас есть единственный шанс избежать гибели – немедленно сдаться в плен", – пишет пресс-служба.
В случае добровольной сдачи в плен Украина гарантирует сохранение жизни и безопасность. Для этого необходимо позвонить по горячей линии проекта "Хочу жить": +38 066 580 34 98, +38 093 119 29 84 или написать в чат-бот .
В соцсетях публикуют видео, где на центральной площади Херсона украинцы встречают свои Вооруженные Силы.
Также ранее в этот день херсонцы собрались на площади, чтобы встретить украинских освободителей.
Заместитель главы Херсонского облсовета Юрий Соболевский призвал жителей Херсона и населенных пунктов Правобережья быть меньше на улицах и быть осторожными.
"В ближайшие дни нужно соблюдать максимальную осторожность! Минимизировать передвижение по городу, не касаться каких-либо подозрительных предметов, в том числе брошенного транспорта и техники орков. Не пытайтесь заходить в административные здания и места бывшей дислокации орков, это может быть опасно", - пишет Соболевский .
- 9 ноября министр обороны России Сергей Шойгу объявил , что российские войска отходят на левый берег Херсонской области. В Минобороны Украины прокомментировали возможный выход армии РФ из Херсона, отметив, что "россиянам верить нельзя".
- В свою очередь советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина не видит признаков того, что россияне покидают Херсон без боя. Эксперты отмечали , что на Херсонщине оккупанты уже не имеют позиций, где могли бы устроить ловушку ВСУ.
- 10 ноября президент Украины Владимир Зеленский сообщил , что на Юге освобожден уже 41 населенный пункт. А украинские саперы очистили уже почти половину из 300 тыс. кв. км, заминированных оккупантами.
- Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий отметил , что в районе Херсона еще осталось около 20 тыс. оккупантов и им могут приказать "оборонять" город. А министр обороны Украины Алексей Резников отметил , что России нужно минимум неделю, чтобы покинуть Херсон.
- Ночью 11 ноября в ОК "Юг" также рассказали, что ситуация на их направлении остается стабильно напряженной , а ВСУ продолжают продвигаться ближе к левому берегу Днепра.
- Украинское войско продолжает наступать на Херсонском направлении. За 9 ноября освобождены 12 населенных пунктов области.
- Сегодня защитники из 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка зашли в село Благодатное Херсонской области, теперь там развевается украинский флаг. Это в 30 км от Херсона.
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