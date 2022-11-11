ВСУ заходят в Херсон, город возвращается под контроль Украины, - украинская разведка

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины .

"Херсон возвращается под контроль Украины, в город заходят части ВСУ. Пути отступления российских оккупантов - под огневым контролем украинской армии. Любые попытки противодействовать Вооруженным Силам Украины будут пресечены", - говорится в сообщении.

Украинская разведка призывает российских оккупантов сдаваться в плен.

"Как и ожидалось, после отступления основной группировки войск армии РФ из украинского Херсона ваше командование бросило вас на произвол судьбы. Ваши командиры призывают вас переодеваться в гражданскую одежду и пытаться самостоятельно бежать из Херсона. Очевидно, это вам не удастся. Каждый российский военнослужащий, который будет оказывать сопротивление, будет уничтожен. У вас есть единственный шанс избежать гибели – немедленно сдаться в плен", – пишет пресс-служба.

В случае добровольной сдачи в плен Украина гарантирует сохранение жизни и безопасность. Для этого необходимо позвонить по горячей линии проекта "Хочу жить": +38 066 580 34 98, +38 093 119 29 84 или написать в чат-бот .

В соцсетях публикуют видео, где на центральной площади Херсона украинцы встречают свои Вооруженные Силы.

Также ранее в этот день херсонцы собрались на площади, чтобы встретить украинских освободителей.

Заместитель главы Херсонского облсовета Юрий Соболевский призвал жителей Херсона и населенных пунктов Правобережья быть меньше на улицах и быть осторожными.

"В ближайшие дни нужно соблюдать максимальную осторожность! Минимизировать передвижение по городу, не касаться каких-либо подозрительных предметов, в том числе брошенного транспорта и техники орков. Не пытайтесь заходить в административные здания и места бывшей дислокации орков, это может быть опасно", - пишет Соболевский .