ВСУ зачистили российский плацдарм на западном берегу канала Северский Донец-Донбасс, - Белецкий
Командир 3-й отдельной штурмовой бригады полковник Андрей Белецкий заявил об успехах ВСУ в субботу, 24 июня
Об этом сообщает официальный телеграмм-канал 3-й отдельной штурмовой бригады.
"Разгромлен третий батальон 57 гвардейской мотострелковой бригады РФ. С их стороны 30 - 200х, десятки раненых и десяток пленных. Плацдарм врага на западном берегу канала Северский Донец-Донбасс полностью зачищен."
По словам Белецкого, это заслуга бойцов 1-го механизированного батальона 3-й отдельной штурмовой бригады.
- 24 июня Силы обороны Украины официально подтвердили освобождение территорий под Красногоровкой в Донецкой области, которые находились под контролем оккупантов с 2014 года.
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