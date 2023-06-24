ВСУ зачистили российский плацдарм на западном берегу канала Северский Донец-Донбасс, - Белецкий

Об этом сообщает официальный телеграмм-канал 3-й отдельной штурмовой бригады.

"Разгромлен третий батальон 57 гвардейской мотострелковой бригады РФ. С их стороны 30 - 200х, десятки раненых и десяток пленных. Плацдарм врага на западном берегу канала Северский Донец-Донбасс полностью зачищен."

По словам Белецкого, это заслуга бойцов 1-го механизированного батальона 3-й отдельной штурмовой бригады.